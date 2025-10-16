La historiadora Blanca Barragán Moctezuma dio a conocer su intención de repatriar el Penacho de Moctezuma, de quien es descendiente.

A diferencia de otros intentos, Blanca Barragán Moctezuma se irá por la vía legal para regresar el Penacho de Moctezuma a México, tras el fallo de la diplomacia.

¿Quién es Blanca Barragán Moctezuma?

Blanca Barragán Moctezuma es una historiadora mexicana, quien se ha dedicado a estudiar la etapa prehispánica de México.

Además de reivindicar dicha parte esencial de la historia de México, recuperando varios documentos y piezas históricas.

Blanca Barragán Moctezuma (Especial)

¿Qué edad tiene Blanca Barragán Moctezuma?

No hay datos de la edad actual de Blanca Barragán Moctezuma.

¿Quién es el esposo Blanca Barragán Moctezuma?

Blanca Barragán Moctezuma está casada de Jesús Juárez.

Blanca Barragán Moctezuma y su esposo Jesús Juárez (Especial/This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike)

¿Cuántos hijos tiene Blanca Barragán Moctezuma?

Blanca Barragán Moctezuma es madre de Román Juárez.

¿Qué estudió Blanca Barragán Moctezuma?

Blanca Barragán Moctezuma estudió la carrera de Historia, contando con varios diplomados y títulos relacionados.

No obstante, no hay datos de dónde realizó sus estudios.

Blanca Barragán Moctezuma (Especial)

¿En qué ha trabajado Blanca Barragán Moctezuma?

Blanca Barragán Moctezuma ha trabajado toda su vida en la investigación alrededor del México prehispánico, en su mayoría de manera independiente.

Ha recuperado documentos y piezas históricas de la época; tanto en México, como aquellas que fueron “regadas” en varias partes del mundo.

Uno de los mayores logros es un estudio de 7 años donde revisó todo el árbol genealógico del tlatoani, donde descubrió que era descendiente del mismo.

Lo cual también llevó a la conclusión de que actualmente hay alrededor de entre 600 y 700 descendientes del mismo.

moctezuma ( )

Blanca Barragán Moctezuma busca repatriar el Penacho de Moctezuma

Blanca Barragán Moctezuma busca repatriar el Penacho de Moctezuma, el cual se encuentra en el Museo Etnológico de Viena en Austria.

Durante años, Blanca Barragán Moctezuma y el gobierno de México han usado la vía diplomática; sin embargo, al haber agotado esa instancia, iniciará un proceso judicial.

La historiadora contará con el apoyo del despacho Burris, Schoenberg y Walden; así como de su familia.

Esperando que mediante este proceso por fin se pueda recuperar la reliquia de más de 500 años, la cual es parte fundamental de la historia del país.