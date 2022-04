El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) felicitó a la pianista mexicana de 15 años, Aranza Ortega, por su triunfo en el Grand Prize Virtuoso 2022, Viena.

El pasado 12 de abril Aranza Ortega se presentó como interprete en el Musikverein, tras ganar el primer lugar en la Competencia Internacional de Música “Grand Prize Virtuoso 2022″, en febrero pasado.

Aranza Ortega debuto en la Gläsener Saal, también conocida como sala de oro, del Musikverein, edificó que alberga varias salas de conciertos e instituciones musicales, ubicado en Austria desde el 6 de enero de 1870.

La pieza musical que interpretó Aranza Ortega, fue el Scherzo No.1 Opus 20 de Frédéric Chopin.

Melodía oscura, dramática y llena de vida compuesta entre 1831 y 1832 y dedicada a Thomas Albrecht, además de ser calificada como una de las piezas más complicadas de Chopin.

Aranza Ortega Jaimes es una pianista nacida en Iguala, Guerrero, estudiante del Conversatorio Nacional de Música, que tiene 15 años de edad.

Aranza Ortega comenzó a estudiar el instrumento desde los 7 años, y a su corta edad a adolescente ha sido merecedora de diversos premios por su interpretación en el piano, entre ellos se encuentran:

Aranza Ortega también participó en la Gala de Jóvenes Pianistas de la Cátedra Ricardo Castro 2021, celebrada en octubre pasado.

Luego de ser galardonada con el primer lugar de la competencia de Viena, Aranza Ortega se dijo feliz y emocionada por el apoyo que ha recibido durante su trayectoria como pianista.

“Y me da mucho gusto que estaba el nombre de mi País en el programa; me emocioné mucho. Igual sigo muy feliz, porque sentí mucho apoyo de mis maestros de la cátedra Ricardo Castro y Cristóbal Juárez. Igual el INBA, que me apoyo económicamente para poder viajar”

Aranza Ortega