Antonia Nava, mejor conocida como “La generala”, fue una mujer que participó de manera activa en la lucha por la Independencia de México.

En reconocimiento a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a Antonia Nava en su arenga, con el objetivo de que su legado no sea olvidado en la historia nacional.

¿Quién fue Antonia Nava? La generala de la Independencia de México

Conocida históricamente como “La Generala”, Antonia Nava fue una destacada militar y heroína de la Independencia de México.

Es reconocida por su valentía en el campo de batalla, su capacidad organizativa y su inquebrantable espíritu de sacrificio junto a las tropas insurgentes.

¿Qué edad tenía Antonia Nava?

Antonia Nava nació el 18 de noviembre de 1779 en la villa de Tixtla (en el actual estado de Guerrero) y murió 19 de marzo de 1843, a la edad de 63 años, en Chilpancingo, Guerrero.

¿Quién fue el esposo de Antonia Nava?

Estuvo casada con Nicolás Catalán, quien fuera un destacado militar insurgente que se convirtió en un general del movimiento independentista.

Antonia Nava, la generala de la Independencia de México (Cámara de Diputados)

¿Cuántos hijos tenía Antonia Nava?

Tuvo 8 hijos en total (cinco hombres y tres mujeres). Tres de sus hijos murieron combatiendo en la lucha de Independencia.

¿Qué estudió Antonia Nava?

Antonia Nava no tuvo la posibilidad de contar con estudios académicos. No obstante, era una destacada estratega militar.

¿En qué trabajó Antonia Nava?

A partir de 1810, al estallar la guerra, Antonia Nava se dedicó por completo a la milicia e insurgencia en beneficio de la Independencia de México.

Destacó rompiendo cercos enemigos, empuñando armas, administrando víveres, cocinando y curando heridos en los campamentos de José María Morelos y Pavón y Nicolás Bravo.

Gracias a su entrega, formó parte del desfile triunfal del Ejército Trigarante en 1821.