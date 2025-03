El empresario Ricardo Salinas Pliego salió victorioso en la batalla legal contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien buscaba que instituciones financieras proporcionaran toda la información bancaria del dueño de Grupo Elektra.

De acuerdo con la sentencia del juicio de amparo 1521/2023, el juez federal Gabriel Regis López determinó cerrar el asunto luego de que determinó que CNBV ya no volvió a insistir en la solicitud de la información bancaria del empresario.

En septiembre de 2023, Ricardo Salinas Pliego interpuso una demanda de amparo luego de que la CNBV solicitó los datos bancarios las cuenta vinculadas con el empresario. Dicho juez concedió la suspensión definitiva para evitar que los datos pasaran a manos de las autoridades.

La entonces administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) interpuso un queja por la suspensión del juez; finalmente, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la resolución del juez a favor de Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego: CNBV revela que el INE pidió la información bancaria del empresario por una investigación

De acuerdo con la investigación de fondo por parte del juez, la CNBV indicó que había solicitado la información bancaria de Ricardo Salinas Pliego tras una petición del Instituto Nacional Electoral (INE) en el contexto de un proceso especial sancionador.

Posteriormente, el juez solicitó al director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo del INE confirmar si el órgano electoral solicitó la información de Ricardo Salinas Pliego, a lo que señaló que sí requirió los datos del empresario como parte de una investigación, pero que el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) canceló el procedimiento.

No obstante, pese a ser notificada de que ya no era necesaria la información bancaria de Salinas Pliego, la CNBV no avisó a los bancos de la cancelación de la solicitud.

Por tanto, de facto, el juez dejó inexistente la solicitud y el juicio quedó sin materia.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

Ricardo Salinas Pliego: Grupo Elektra ha tramitado al menos 39 medios de impugnación ante la SCJN para retrasar pago de multa millonaria

De acuerdo con la ministra Lenia Batres, hasta el pasado 11 de febrero, Grupo Elektra había promovido 39 medios de impugnación ante la SCJN con el objetivo de retrasar el mayor tiempo posible la resolución de los casos que implicarían una multa por más de 34 mil millones de pesos contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Batres detalló que la compañía de Salinas Pliego había promovido 15 impedimentos, para cuyo trámite ha presentado 19 recursos de reclamación. Asimismo, ha interpuesto 4 conflictos competenciales.

En total, señaló, sumaban hasta ese momento 39 medios de impugnación que han retrasado la resolución de 4 expedientes: 3 de índole fiscal y uno financiero; luego de que este mismo martes se recibió una impugnación más.

La ministra señaló que ya se habían resuelto tres impedimentos y ocho recursos de reclamación, además de que se desecharon los cuatro conflictos competenciales.

De tal manera que todavía quedaban pendientes 27 impedimentos y recursos de reclamación por resolver.