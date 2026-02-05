Alejandra Icela Rodríguez es hija de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, quien trabaja para Grupo Andrade como coordinadora de El Heraldo USA.

El nombre de la joven ha salido a la luz pública por los contratos que recibe la empresa donde trabaja por parte del gobierno en el que trabaja, además ella misma ha sido funcionaria pública. Te contamos lo que sabemos de Alejandra Icela Martínez:

Alejandra Icela Martínez, es hija de Rosa Icela Rodríguez, quien tiene estudios universitarios realizados en Francia y ha trabajado en cargos directivos en varias dependencias del gobierno federal en cortos periodos de tiempo durante 10 años como la SEP, SRE, PGR y Conagua.

Se desconoce la edad de Alejandra Icela Martinez, pero se sabe que tiene 10 años de trabajo en la administración pública hasta 2023. En años recientes forma parte de El Heraldo Media Group.

Se desconoce si Alejandra Icela Martínez está casada.

No se cuenta con datos sobre el signo zodiacal de Alejandra Icela Martínez pues no se conoce su fecha de nacimiento.

Se desconoce si Alejandra Icela Martínez es madre de familia. Lo que sí es un hecho es que Rosa Icela Rodríguez tiene dos hijos, Alejandra Icela y Rubén Ernesto, y que ella es abuela.

Alejandra Icela Rodríguez es socióloga por la Universidad en Paris VIII en San Denis, Francia.

Cuenta con un master en Estudios de Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris.

Alejandra Icela Rodríguez actualmente es coordinadora de El Heraldo USA y conduce varios programas.

También cuenta con 10 años de trayectoria en la administración pública federal.

En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha ocupado varios cargos como gerente de Recursos Materiales, subdirectora general de Administración y subdirectora general de Administración del Agua. Su ciclo de trabajo en Conagua fue de 2020 a 2023.

Su paso por la entonces Procuraduría Federal de la República (PGR) fue como subdirectora académica del Instituto de Ciencias Penales en 2018.

De 2018 a 2020, fue directora general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid), que depende de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), de 2018 a 2020.

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabajó en la Dirección General de Profesiones de 2015 a 2017 y como subdirectora de Servicios al Personal en el Instituto Nacional de Antropología de 2014 a 2015.

Alejandra Icela Rodríguez trabaja en Grupo Andrade, empresa que ha recibido contratos del gobierno

Alejandra Icela Rodriguez trabaja en Grupo Andrade, específicamente en El Heraldo USA. El grupo empresarial ha sido beneficiado con contratos del gobierno federal por más de 33 mil millones de pesos.

Sobre todo, Grupo Andrade ha vendido y rentado diversos tipos de vehículos como camionetas, ambulancias, patrullas y más.