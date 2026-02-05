Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, defendió a Alejandra Icela Martínez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por su trabajo en Grupo Andrade como coordinadora de El Heraldo USA.

“No conozco a la hija, nunca la he visto, nunca he platicado con ella, pero lo que he visto y lo que percibo es que es una jovencita preparada, una jovencita que está haciendo el esfuerzo por salir adelante y de enfrentarse a una realidad no fácil por el peso de su madre como secretaria de Gobernación” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados federales de Morena

Monreal dijo que no la conoce pero como hija le toca una situación complicada por “el peso” del cargo de la madre de Alejandra Icela Rodríguez.

Ricardo Monreal sobre hija de Rosa Icela Rodríguez: Todos tenemos derechos al trabajo

Ricardo Monreal dijo que todos tenemos derecho al trabajo y que lo que ve es que es una joven preparada que está haciendo el esfuerzo por hacer una carrera propia.

El coordinador de diputados federales de Morena destacó que Rosa Icela Rodríguez es una mujer a través de los años se ha caracterizado por ser una mujer sensible, prudente, conciliadora y cuidadosa de las formas.

Los contratos a Grupo Andrade que salpicaron a la hija de Rosa Icela Rodríguez

Carlos Loret de Mola dio a conocer en LatinUS que hay contratos otorgados por los gobiernos de Morena por más de 33 mil millones pesos a Grupo Andrade.

Son alrededor de 60 dependencias del gobierno federal los que han dado contratos a Grupo Andrade, incluidos de la Secretaría de Gobernación.

Se trata de contratos para renta y venta de vehículos como camionetas, ambulancias, patrullas y más.

Uno de los más mencionados recientemente es el de camionetas Jeep Grand Cherokee para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).