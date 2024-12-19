La organización ambientalista internacional, Greenpeace, advirtió que la construcción del Tren Maya dejó daños por 10 millones de árboles talados en la Selva Maya.

En entrevista con Aristegui Noticias, un representante de Greenpace aseguró que la construcción del Tren Maya causó violaciones a los derechos humanos y ambientales, además de poner en grave peligro la biodiversidad y ciclos hídricos.

Y es que la construcción de la mega obra de la Cuarta Transformación habría derivado en lo equivalente a la pérdida de 190 hectáreas de la Selva Maya por día.

Los señalamientos de Greenpeace México no son nuevos, pues desde antes de la construcción del Tren que recorre el sureste de México se advirtió de los terribles daños que ocasionaría, a continuación te contamos más sobre ello.

Tren Maya: Construcción ha costado 10 millones de árboles

Carlos Samayoa, representante de Greenpeace, aseguró que la fragmentación de la Selva Maya está poniendo en grave peligro la biodiversidad y alterando los ciclos hídricos esenciales para la región.

Además, seañaló en Aristegui Noticias que se estima que hasta ahora se han talado 10 millones de árboles, lo que equivale a una pérdida diaria de 190 hectáreas de selva.

“Esta situación se agrava con el crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios y cambios de uso de suelo que se permiten sin la debida investigación”, citó el medio en cuestión.

“¿Qué hay de “sustentable” en el turismo masivo? La sobreexplotación de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades locales está a la orden del día por la voracidad inmobiliaria y los mega desarrollos turísticos. La Selva Maya se está talando a una velocidad de 190 hectáreas diarias. Su deforestación es promovida intensamente en el marco de la fiebre y trágica aspiración masiva de tener un airbnb como “inversión”. Los cambios de uso de suelo no paran, las privatizaciones de la tierra siguen y siguen". Carlos Samayoa, representante de Greenpace

Por ello, el activista de Greenpace hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a la campaña de protección de la Selva Maya, y se exija un cambio en cómo se utilizan los recursos naturales.

Documental del Tren Maya de Epigmenio Ibarra (YouTube )

Tren Maya: Greenpace denuncia afectaciones a la fauna de la Selva Maya

Greenpace también denunció que la carencia de una planeación ambiental adecuada durante la construcción y operación del Tren Maya, así como la falta de escucha y atención a las alertas emitidas por expertos, causan la fragmentación de ecosistemas.

La ONG ambiental apuntó como ejemplo el contrato con Susoma Soluciones Ambientales S. de R.L. de C.V., en donde se indica el derecho a “control de fauna” y la permisiva de calificar a animales nativos de la selva como ‘peligrosos’ para las operaciones del Tren Maya.

La organización denunció que la empresa recibe un pago de más de 9 millones de pesos para perturbar a las especies de la región a través de “estrategias de ahuyentamiento” para evitar que su presencia comprometa las operaciones del Tren.

Acusó que utilizan feromonas, ruidos y pirotecnia, además de “trampeo sistémico” para la captura de mamíferos y aves, el uso de dardos tranquilizantes y otros sistemas para evitar la presencia de animales como el jaguar, el tapir y el venado .