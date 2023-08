¿Quién es Adela Ramos Juárez? Diputada de Morena, quien no quiere que se distribuyan los nuevos libros de la SEP (Secretaría de Educación Pública); en conferencia dio sus razones.

Pese a las conferencias vespertinas diarias dedicadas para explicar el contenido de los libros de la SEP debido a su controversia y errores que se viralizaron de los mismos, continúan en contra de ellos.

Por otra parte, en la conferencia vespertina de hoy 14 de agosto, se explicó la igualdad de género, así como la relación de lecciones con los proyectos en los nuevos libros de la SEP.

¿Quién es Adela Ramos Juárez, diputada de Morena?

Como mencionó la diputada de Morena, Adela Ramos Juárez, es i ntegrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados , así como secretaria en la de Infraestructura, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación .

También es licenciada en Ciencias de la Educación con núcleo terminal en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Valle de Grijalva, pero también tiene una Maestría en Pedagogía por la Universidad del Sur.

Diputada federal desde 2018 por parte de Morena, r epresentante del Distrito 2 de Chiapas , por mayoría relativa y tiene 3 iniciativas, una de ellas es la reforma adicional del artículo 60, sobre la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

Las otras dos iniciativas son la reforma de los artículos 23 y 25 de la Ley General de los Partidos Políticos y el decreto de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia

Señaló igualmente que es maestra de educación básica y a su vez, defensora de la educación pública y rural .

Adela Ramos Juárez, diputada de Morena, no quiere que se distribuyan los libros de la SEP

En conferencia, la diputada de Morena, Adela Ramos Juárez destacó que como maestra de educación básica, está en desacuerdo con “la posición irreflexiva” de las autoridades educativas en cuanto a la distribución de los libros de la SEP.

Agregó que sabe perfectamente el contenido que debe tener un libro de texto gratuito, añadiendo su cargo en la comisión de educación de la Cámara de Diputados.

La diputada de Morena exigió por lo mismo que se realice una auditoría a efecto de esclarecer los gastos en su elaboración, así como los perfiles involucrados y la comparecencia de todos los implicados en su elaboración .

Adela Ramos Juárez declaró que la educación debe ser armoniosa para los niños, para que tengan una vida productiva con pensamiento crítico y conocimiento universal.

Destacó que por lo menos en este ciclo escolar no deberían distribuirse, ya que no hay condiciones favorables, haciendo mención a que no se ha resuelto su proceso jurídico, de manera legal.