¿Quién era “el coyote consentido”? Se trataba del influencer que fue encontrado muerto en prisión luego de que las autoridades lo sentenciaron a 119 años de cárcel por participar en un terrible delito.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, fue el lunes 14 de abril cuando el cuerpo sin vida del creador de contenido de nombre Yudiel Flores Tovar, fue hallado dentro de su celda.

Pero, ¿quién era “el coyote consentido”? Te contamos los siguientes detalles sobre el influencer que fue encontrado muerto en prisión tras ser acusado de un terrible delito:

¿Quién era “el coyote consentido”?

¿Qué edad tenía “el coyote consentido”?

¿Quién era la esposa de “el coyote consentido”?

¿Qué signo zodiacal era “el coyote consentido”?

¿Cuántos hijos tuvo “el coyote consentido”?

¿Qué estudió “el coyote consentido”?

¿En qué trabajó “el coyote consentido”?

El Coyote Consentido (Especial)

¿Quién era “el coyote consentido”?

Yudiel Flores Tovar, conocido como “el Coyote Consentido”, fue un influencer mexicano que ganó reconocimiento en el estado de Chiapas y otras entidades, debido a sus actividades como creador de contenido y locutor.

En redes sociales y videos que compartía en YoutTube, “el coyote consentido” hablaba sobre temas políticos tanto estatales, como federales y se hizo de cierta notoriedad por sus constantes críticas contra las autoridades.

Sin embargo, en el año 2023, fue detenido como parte de una investigación internacional que llevó a cabo el FBI, en la cual el organismo de Estados Unidos lo ubicó como integrante de una red de explotación infantil.

Con respecto a ello, las autoridades mexicanas confirmaron más tarde que “el coyote consentido” participó en los terribles delitos, ya que fue sentenciado a 119 años de cárcel tras ser declarado culpable de lo siguiente:

Trata de personas

Explotación infantil

Pornografía infantil

Corrupción de menores

Asociación delictuosa

Meses después de ser ingresado al penal de El Amate, en Chiapas, el influencer comenzó a denunciar amenazas y torturas que dijo, ponían en riesgo su vida, además de que aseguró que estaba siendo víctima de persecución política.

El 14 de abril de 2025, a 2 años de ser sentenciado por los terribles delitos, Yudiel Flores Tovar fue encontrado muerto al interior de su celda en el mismo penal de El Amate.

Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que ya se investigan los hechos, debido a que se indicó que los restos presentaban algunos signos de violencia que apuntarían a un posible asesinato.

Por ello, indicaron que se abrieron un par de líneas de investigación, pues se baraja la posibilidad de que haya sido asesinado como un acto de venganza entre internos en complicidad de funcionarios penitenciarios.

No obstante, también se reveló que estando preso, “el coyote consentido” seguiría cometiendo abusos contra menores de edad, pues se encontró un teléfono celular con posibles evidencias de las agresiones.

¿Qué edad tenía “el coyote consentido”?

La información que las autoridades han difundido en torno a Yudiel Flores Tovar, el influencer apodado como “el coyote consentido”, no abunda en detalles como su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce qué edad tenía.

¿Quién era la esposa de “el coyote consentido”?

Al darse a conocer la muerte de “el coyote consentido” luego de que sus restos fueron localizados en su celda en el penal de El Amate, medios locales reportaron que la esposa del influencer confirmó los hechos.

No obstante, no se tiene conocimiento sobre el nombre de la mujer que estaba casada con Yudiel Flores Tovar, el creador de contenido que estaba purgando una pena por incurrir en terribles delitos.

¿Qué signo zodiacal era “el coyote consentido”?

Al desconocer el dato de la fecha de nacimiento o de cumpleaños del influencer que fue encontrado muerto, tampoco se puede establecer cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo “el coyote consentido”?

En algunas de las publicaciones que realizaba durante su periodo como creador de contenido, Yudiel Flores Tovar hacía mención de su esposa e hijos, sin embargo, nunca compartió fotos de ellos ni reveló sus nombres

¿Qué estudió “el coyote consentido”?

A pesar de que por algún tiempo ganó reconocimiento como periodista y activista debido a su contenido informativo, no existe mucha información de consulta pública sobre “el coyote consentido”.

Lo anterior debido a que no hay un perfil curricular en el que se aborden detalles como su formación académica, pues no se sabe qué estudio, aunque se podría descartar que tuviera formación universitaria, pues no hay archivos a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué trabajó “el coyote consentido”?

En cuanto a la experiencia laboral de Yudiel Flores Tovar, solo se conoce su etapa como creador de contenido, por lo cual se puede determinar que “el coyote consentido” trabajó en lo siguiente:

Locutor de radio en Cancún y Oaxaca, donde comenzó su carrera en medios

Creador de contenido en YouTube, con videos de crítica política y social

Influencer en redes sociales