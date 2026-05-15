Humberto Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FGR, fue liberado por la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) tras ser acusado de agredir a su pareja en su domicilio en Coyoacán.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el funcionario de 68 años obtuvo su libertad el 14 de mayo, solo siete días después de haber sido detenido por el delito de violencia doméstica.

Humberto Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FGR (Especial)

Humberto Nava provocó heridas en el ojo y rostro de su esposa

La noche del 7 de mayo, en la esquina de Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, una mujer de 51 años acusó a Humberto Nava de golpearla en el rostro.

En el lugar, autoridades de la SSC confirmaron que la mujer presentaba una contusión visible en la frente, supuestamente provocada por los golpes que le dio su esposo y líder sindical de la FGR.

Ese mismo día, la esposa de Humberto Nava grabó un video en el que mostraba heridas visibles en el ojo derecho, denunciando entre lágrimas que el funcionario la había golpeado sin razón aparente.

Líder sindical de la FGR es detenido por agresión contra su pareja (Michelle Rojas)

Trabajadores de la FGR piden destitución del líder sindical Humberto Nava

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República exigieron la destitución de su líder, Humberto Nava, luego de su detención por agredir a su esposa.

En un comunicado, trabajadores sindicalizados señalaron que Humberto Nava debe ser removido de su cargo al estar en prisión preventiva, esto antes de reportarse su liberación.

Según los trabajadores, en 2024 Humberto Nava fue denunciado ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía por presunto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito durante los ejercicios fiscales de 2020 a 2024.