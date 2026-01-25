Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó los estigmas sociales asociados a la vejez al preguntar públicamente “¿Qué tiene de malo envejecer?”, en un mensaje enfocado en la defensa de los derechos de las personas mayores y la lucha contra el edadismo.

“Llegamos a los 60, por cierto. ¿Verdad que las mujeres luego nos dicen: ‘No digas tu edad’, ¿cierto o no? ¿Qué tiene de malo envejecer? Bueno, yo tengo 63 años, voy a cumplir 64 y a mucha honra lo digo" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su intervención, la presidenta afirmó tener 63 años de edad y estar próxima a cumplir 64, señalando que cumplir años es un proceso natural que no debe ser motivo de discriminación.

El pronunciamiento se da en Reynosa, Tamaulipas, en el contexto de la implementación de nuevos programas sociales dirigidos a personas adultas mayores, particularmente mujeres.

Claudia Sheinbaum encabeza presentación de nuevos programas sociales dirigidos a personas adultas mayores, particularmente mujeres. (Cortesía)

Claudia Sheinbaum entrega programas sociales y reconoce al trabajo de cuidado

Sheinbaum vinculó su mensaje con la Pensión Mujeres Bienestar, un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, el cual reconoce el trabajo de cuidado no remunerado que históricamente han realizado millones de mexicanas dentro de sus familias.

De acuerdo con el esquema presentado, al cumplir 65 años, las beneficiarias se integran de forma automática a la pensión universal para personas adultas mayores, con un monto superior al apoyo previo.

El objetivo, señaló el gobierno, es reducir la vulnerabilidad económica de mujeres que dedicaron su vida al cuidado de terceros.

Edadismo y discriminación estructural

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el edadismo como la forma de pensar, sentir o actuar hacia una persona por razón de su edad.

Esta discriminación puede manifestarse tanto a nivel social como institucional, cuando leyes o servicios limitan derechos u oportunidades de las personas mayores.

En el caso de las mujeres, especialistas advierten una doble discriminación, al confluir el edadismo con el machismo.

Mientras que en los hombres el envejecimiento suele asociarse con experiencia, en las mujeres se vincula con estigmas relacionados con la pérdida de valor social.

Consecuencias del edadismo en la salud

Diversos estudios internacionales señalan que el edadismo tiene impactos directos en la calidad de vida, entre ellos:

Menor esperanza de vida

Deterioro de la salud física y mental

Aislamiento social y soledad

Organismos internacionales advierten que estas condiciones afectan de manera desproporcionada a mujeres mayores, especialmente aquellas que viven solas o carecen de seguridad económica.

Envejecimiento con dignidad y cambio cultural, la propuesta de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum también llamó a revisar el lenguaje cotidiano, señalando que expresiones aparentemente afectivas pueden reforzar la infantilización de las personas mayores.

De acuerdo con especialistas, normalizar el envejecimiento y evitar ocultar la edad contribuye a combatir el edadismo interiorizado.

El mensaje de la presidenta de México se suma a los llamados de organismos internacionales para fortalecer políticas públicas y marcos legales que garanticen el envejecimiento digno, con autonomía, derechos y participación social plena.