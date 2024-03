¿Qué pasa si no quiero ser funcionario de casilla en las elecciones 2024? Si fuiste seleccionado por el INE, pero no piensas participar, debes de saber si hay multas o te pueden sancionar por negarte.

De acuerdo con el organismo democrático que se encargará de llevar a cabo las elecciones 2024, la labor de los funcionarios de casilla en el procedimiento es sustancial para dar transparencia y legitimidad .

Por ende, es importante que la ciudadanía que reciba la invitación para ser funcionario de casilla se sume a las labores programadas para el próximo domingo 2 de junio 2024 .

No obstante, el INE toma en cuenta que hay casos extraordinarios en los que ciudadanos no pueden o no quieren cumplir con tal asignación, por lo que de sus multas y castigos, te contaremos a continuación.

Urna presidencial INE (Guillermo Perea / Cuartoscuro)

INE responde si hay multa o te pueden sancionar por no querer ser funcionario de casilla en las elecciones 2024

Si naciste en el mes de marzo o abril, y tu apellido paterno comienza con la letra “A”, seguramente ya te anunciaron que estás contemplado para fungir como funcionario de casilla para las elecciones 2024.

Y para resolver la interrogante popular sobre si no quieres participar en el proceso electoral, el INE ya respondió que no implementará multas ni sancionará a los ciudadanos porque es una labor voluntaria.

Es decir, si fuiste notificado para ser funcionario de casilla, pero no piensas cumplir con tal responsabilidad, estás en tu derecho de decir que no y evadir el asunto en torno a las elecciones 2024.

No obstante, es fundamental que tomes en cuenta que los funcionarios de casilla son agentes elementales para que en los comicios se respete el voto y la opinión del pueblo .

De modo que, aunque no hay multas o sanciones de por medio, lo ideal sería que aceptaras unirte a las elecciones 2024 desde el organismo democrático.

Capacitadores INE, toma de protesta (CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

¿Fuiste sorteado para ser funcionario de casilla en las elecciones 2024? Estas podrían ser tus tareas el día de la votación

Según informes del INE, miles de ciudadanos estarán presentes en las elecciones 2024 cumpliendo con tareas democráticas como funcionarios de casilla.

Las cuales consisten principalmente en regular la transparencia y legitimidad de los comicios locales, estatales y federales, o de manera más precisa, realizando estas actividades :

Cuidar que el voto sea libre y secreto

Garantizar que ciudadanos voten una sola vez

Revisar que los electores voten con credencial propia

Retirar a cualquier persona que amenace al orden de la votación

Asimismo, quienes sean designados presidentes de la Mesa Directiva tendrán la capacidad de suspender las elecciones 2024 en su respectiva casilla, siempre y cuando exista una buena justificación.

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.