El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de oficinas que atenderán este 14 de octubre de 2025, a pesar de las protestas de sus trabajadores.

Mediante una tarjeta informativa, esta dependencia señaló que el servicio a contribuyentes se lleva a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios.

El SAT también informa que las oficinas que no atenderán este martes por las protestas de trabajadores, son las siguientes:

Chihuahua, Chihuahua

Celaya, Guanajuato

Guadalajara Sur y Zapopan, Jalisco

Ciudad de México, sedes Oriente y Sur

Protesta en el SAT CDMX: empleados denuncian incumplimiento de derechos laborales (Eduardo Díaz)

¿Qué pasará con mi cita en el SAT si la sede cerró por protestas de trabajadores?

En caso de que no te hayas podido presentar a tu cita por la protesta de trabajadores, el SAT informó que notificará por correo electrónico sobre la reprogramación de la cita.

Si el contribuyente tiene dudas al respecto, podrá pedir informes en los siguientes contactos:

chat.sat.gob.mx

55 627 22 728

Es de recordar que la protesta de trabajadores se debe a “malas condiciones laborales” en el SAT, como la falta de un horario de salida y carga laboral que obliga a que una sola persona realice tareas de dos o tres puestos.

Aunque los trabajadores han denunciado amenazas de despido, esta institución negó represión a manifestantes y señaló que “está abierto al diálogo” para resolver las exigencias.