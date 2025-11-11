Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocaron a un paro, por lo que cerraron oficinas y vialidades de la Ciudad de México (CDMX) el martes 11 de noviembre de 2025.

El paro de los trabajadores del SAT forman parte de sus protestas para exigir mejores condiciones laborales, aumentos salariales, ajuste de jornadas largas y equipo adecuado.

Paro de trabajadores del SAT (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Trabajadores del SAT convocan a paro y cierran oficinas; estas son sus peticiones

Este martes 11 de noviembre se realiza un paro por parte de los trabajadores del SAT por lo que algunas oficinas y los módulos de atención permanecen cerrados o con acceso limitado.

De acuerdo con los trabajadores del SAT, el paro es indefinido, por lo que estas protestas y bloqueos podrían continuar si no se atienden sus peticiones, que son:

Aumento salarial general

Apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

Mejor equipo e infraestructura

Jornadas laborales justas

Los trabajadores del SAT denunciaron que han recibido amenazas de despido o sobrecarga de tareas si participan en el paro y los bloqueos, que han instalado en calles cercanas a las oficinas.

Paro de trabajadores del SAT: Las oficinas de CDMX que están encerradas

Los reportes indican que el paro de los trabajadores del SAT se ha dado en al menos seis alcaldías de CDMX y los módulos afectados son: