Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocaron a un paro, por lo que cerraron oficinas y vialidades de la Ciudad de México (CDMX) el martes 11 de noviembre de 2025.
El paro de los trabajadores del SAT forman parte de sus protestas para exigir mejores condiciones laborales, aumentos salariales, ajuste de jornadas largas y equipo adecuado.
Trabajadores del SAT convocan a paro y cierran oficinas; estas son sus peticiones
Este martes 11 de noviembre se realiza un paro por parte de los trabajadores del SAT por lo que algunas oficinas y los módulos de atención permanecen cerrados o con acceso limitado.
De acuerdo con los trabajadores del SAT, el paro es indefinido, por lo que estas protestas y bloqueos podrían continuar si no se atienden sus peticiones, que son:
- Aumento salarial general
- Apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
- Mejor equipo e infraestructura
- Jornadas laborales justas
Los trabajadores del SAT denunciaron que han recibido amenazas de despido o sobrecarga de tareas si participan en el paro y los bloqueos, que han instalado en calles cercanas a las oficinas.
Paro de trabajadores del SAT: Las oficinas de CDMX que están encerradas
Los reportes indican que el paro de los trabajadores del SAT se ha dado en al menos seis alcaldías de CDMX y los módulos afectados son:
- Benito Juárez: Félix Cuevas 301, colonia Del Valle.
- Bahía de Santa Bárbara 23, colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo
- Paseo de la Reforma Norte 10, colonia Tabacalera, Cuauhtémoc
- Viaducto Río de la Piedad 507, colonia Granjas México, Iztacalco
- Avenida San Lorenzo 194, colonia San Lorenzo la Cebada, Xochimilco
- Miguel Ángel de Quevedo 227, colonia Romero de Terreros, Coyoacán