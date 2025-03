Carlos Andrés Garza Lizano, un cirujano plástico de San Pedro Garza García, publicó un video luego de agredir a una mujer por entrar a su propiedad; aquí te decimos quién es dicha persona.

En fechas recientes, una mujer difundió un video en el que Carlos Andrés Garza Lizano la acusó de invadir su propiedad en San Pedro Garza García, zona perteneciente al área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

En el registro, el cirujano plástico a quien se le señaló en redes sociales como “Lord Propiedad” calificó a la mujer como “ignorante” por no conocer la legislación sobre el derecho a la propiedad privada pero:

Carlos Andrés Garza Lizano es un cirujano plástico residente de San Pedro Garza García que cobró relevancia por agredir a una mujer que invadió su propiedad.

En el video el médico cirujano acusó a la mujer que entró a su propiedad de ser una “ignorante” y le pidió no volver a cruzar la línea para entrar a su domicilio.

“¡No seas ignorante, aprende de leyes! No son derecho de paso (las escaleras). Primero ponte a leer, ¡edúcate! Yo ya revisé todo esto con registro del municipio de San Pedro, así que no vuelvas a hacer eso”

Pese a que la mujer insistió en no darse cuenta de lo que hizo y ofreció disculpas, el cirujano señalado como “Lord Propiedad” aseguró que la joven consideró tener más derechos solo por ser mujer; “no estoy diciendo nada de eso”, respondió la persona que grabó el video.

“¡Pero lo hiciste y te valió una chingada que te salieras de mi pinche propiedad! ¡Sal por donde te saliste y punto! No tienes derecho a estarte riendo y metiéndote en mi propiedad. Nada más porque te crees mujer, crees que vas a tener más derechos que un hombre“.

La edad de Carlos Andrés Garza Lizano se mantiene como un dato privado.

El signo zodiacal de Carlos Andrés Garza Lizano, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos privados.

El estado civil de Carlos Andrés Garza Lizano no ha sido revelado por el propio cirujano plástico de San Pedro Garza García.

Carlos Andrés Garza Lizano tampoco ha dado a conocer si tiene hijos o no, por lo que este dato también es privado.

Según su propio currículum, Carlos Andrés Garza Lizano concluyó sus estudios como médico cirujano y partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Actualmente, Carlos Andrés Garza Lizano es médico cirujano y partero, con cédula profesional número 5009201, la cual está acreditada por el Registro Nacional de Profesionistas.

Luego de la difusión del video de Carlos Andrés Garza Lizano, el cirujano plástico publicó otro registro en sus redes sociales con el que ofreció disculpas a la mujer que ingresó a su propiedad en San Pedro Garza García.

En el video, Carlos Andrés Garza Lizano se dijo víctima de agresiones en redes sociales luego de lo expuesto por este caso, por lo que se dijo dispuesto a ofrecer disculpas y llegar a un acuerdo con la mujer del video:

“Primero y antes que nada, quiero pedirle disculpas a Chayito, si esta parte puede ayudar a resolver parte de la situación. Yo no tengo dolo ni nada de querer seguir exponenciando esta situación, además de todos los puntos a los que haya llegado. Yo no soy una persona así, perdí la paciencia y no debí haber respondido de esa forma. Estoy dispuesto a pedir disculpas y establecer un acuerdo”.

Carlos Andrés Garza Lizano