Celeste Castilla, mamá de las hermanas fallecidas en San Pedro Garza García, pidió a padres de familia a no contratar a la niñera que trabajó con ella y alegó su responsabilidad en la ‘omisión” en la muerte de sus hijas.

De acuerdo con la mamá de las niñas de 2 y 4 años de edad, la muerte de sus hijas sí está relacionada con omisiones provocadas por la cuidadora, Yaretsy Fernanda Canizales Casas.

Las niñas Celeste y Eugenia murieron en el departamento ubicado en la Torre Magnolia del Residencial Arboleda en San Pedro Garza García; las causas de su muerte fueron reservadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Celeste Castilla, madre de las hermanas que fallecieron en San Pedro Garza García rompió el silencio luego de tres meses de la tragedia para pedir que nadie contrate a la niñera que estaba al cuidado de la menores.

La madre de las dos niñas de 2 y 4 años responsabilizó a la niñera Yaretsy Fernanda Canizales Casas de cometer una “omisión” que habría derivado en la muerte de las menores.

Desde redes sociales, la mamá de las hermanas aseguró que la niñera que estaba a cargo del cuidado de sus hijas tenía actitudes “negativas” durante el tiempo que trabajó con ella.

Asimismo, resaltó que las “creencias religiosas” de Yaretzi “no eran buenas” e influyeron en la forma en la que terminó la vida de Celeste y Eugenia.

Por ello, la mamá de las hermanas fallecidas resaltó que no debería ser contratada y externó su llamado a las familias en Saltillo y Monterrey.

“No quiero dar detalles, pero no la contraten; ella no fue la responsable, pero claramente sí tuvo una omisión demasiado grave sobre el cuidado de mis hijas. Te envuelve a creer en sus mentiras, al principio queda bien en su trabajo pero con el tiempo cambia, aunque las trates como una más de la familia”

La mamá de las hermanas fallecidas en San Pedro Garza García, aseguró que se arrepiente de haber contratado a Yaretzi como niñera.

En su publicación, donde compartió una imagen de la identificación de la niñera, resaltó que siempre llevó una buena relación con la niñera durante el tiempo que Canizalez Casas trabajó para ella.

Sin embargo, se arrepiente de haberla contratado ante la forma en la que actuó en la “lamentable situación”.

“En verdad me arrepiento de haberla contratado, confié en ella, la traté de la mejor manera en todo momento y aún así no actuó como debió ante la lamentable situación...Compartan a todas su conocidas de aquí de Saltillo y de Monterrey, no quisiera que alguien pasara por una situación similar”

Celeste Castilla, mamá de hermanas fallecidas en San Pedro Garza García