Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pidió a los partidos políticos elegir cuidadosamente a sus candidatas y candidatos para las elecciones 2027, a fin de contribuir a un proceso electoral limpio.

“Les pedimos a todos los partidos políticos que pudieran estar eligiendo dentro de los procesos internos a candidatos y candidatas que tuvieran un currículum limpio, que fueran candidatos y candidatas con una trayectoria de ética y de compromiso con la ciudadanía, que anduvieran por el buen camino”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión en la Jucopo del Senado, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el gobierno garantizará que, en las elecciones 2027, no se infiltre el crimen organizado.

“Que anden por buen camino”: Rosa Icela Rodríguez pide a partidos elegir bien a sus candidatos (Captura de pantalla)

Rosa Icela Rodríguez pide a partidos seleccionar perfiles éticos para elecciones 2027

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo una recomendación a todos los partidos políticos para que durante sus procesos internos seleccionen candidatos “que anden por el buen camino”.

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez se dieron ante los cuestionamientos de la prensa sobre las condiciones de imparcialidad y seguridad que habrá durante los próximos comicios.

Ante ello, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el gobierno proporcionará las condiciones necesarias de seguridad para que la próxima jornada electoral pueda desarrollarse con tranquilidad.

Rosa Icela Rodríguez señaló que esta recomendación fue recibida de manera positiva por los coordinadores parlamentarios, a fin de que las elecciones se desarrollen de manera limpia y transparente.

Asimismo, la secretaria de Gobernación adelantó que, en las elecciones 2027, existirá un respeto absoluto a la ley y a la decisión de la ciudadanía, de la que se espera una alta participación.