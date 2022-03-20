Proponen eliminar IVA a pañales para bebé y adultos en México

La diputada del Partido de Acción Nacional (PAN), Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, propone eliminar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los pañales desechables para bebés y adultos en México.

Ya que plantea una reforma para aplicar tasa cero al IVA a estos productos de higiene básica, porque considera que los pañales han dejado de ser un lujo y se han convertido en un producto de primera necesidad.

La propuesta también plantea que los pañales sean considerados producto de primera necesidad para los bebés en sus primeros 3 años de vida, así como para adultos mayores.

También toma en cuenta a las personas que por una condición degenerativa, de nacimiento o adquirida, no pueden tener un control de esfínteres.

Esta propuesta es remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; la diputada del PAN destaca que la adquisición de este tipo de productos de higiene resulta en un importante gasto a la economía familiar.

En 2007 se vendieron 4 mil 900 pañales en México: Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra

Para poder sustentar su iniciativa de ley, la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra resaltó los datos del investigador Carlos Richer, quien estimó que en el año de 2007 se vendieron 4 mil 900 pañales desechables tan sólo en México.

Con esta cifra, México se coloca en el décimo lugar dentro de los países de mayor consumo de pañales en el mundo; esto quiere decir que tan sólo con el IVA, las familias mexicanas pagaron 784 millones de pesos.

Asimismo, se añade que en perspectiva el costo anual, reajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulando desde el 2008 hasta el 2021, fue el equivalente a 30.43 por ciento, considerando el mismo volumen de venta al del año 2007.

O que, por los 4 mil 900 pesos en pañales desechables de 2007, arrojan un costo de 14 mil 910 millones 700 mil pesos .

Lo que quiere decir que el estado mexicano retuvo 2 mil 385 millones 712 mil pesos en los último 14 años, señaló la diputada del PAN por Guanajuato.

En tanto, la diputada señala que esta reforma permitiría una mejora en la calidad de vida de muchos infantes, adultos mayores los que día con día se ven con dificultades para poder acceder a estos productos.

pañales desechables/pixabay

Con información de Excélsior