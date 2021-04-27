México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publico en la Revista del Consumidor , un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor , donde evaluó modelos y siete marcas de pañales en el mercado mexicano.

Dichas marcas fueron sometidas a 70 pruebas, entre las que destacan: identificación y contenido de fibras, velocidad y absorción, capacidad para contener la orina y regreso de humedad.

Las pruebas sirvieron para identificar las marcas de pañales reutilizables que se venden en México y que NO cumplen con lo que prometen sus empaques, ya que tienen poca capacidad de absorción o no evitan el regreso de la humedad.

Entre los resultados resaltan que todos los pañales utilizados, ya sea de broche o cintas de velcro , permiten que se sigan utilizando conforme al crecimiento del bebé.

“La mayoría se ajustan al crecimiento del bebé, ya sea mediante broches o cintas; tiene el PH adecuado; su color no se desgasta rápidamente; absorbe rápidamente la humedad; el calzón es impermeable; sus medidas son similares y cumplen en composición” Profeco

Además, en los modelos analizados el calzón que guarda al inserto es impermeable a los líquidos , por lo que la orina que se deposita en dicho lienzo no se fuga.

¿Qué marcas están engañando al consumidor?

• Rainy Days: no cumple porque no declara la proporción de fibras.

no cumple porque no declara la proporción de fibras. • Mme & Co: indica fibra natural y contiene mezcla con fibra sintética.

indica fibra natural y contiene mezcla con fibra sintética. • Payols: declara que es 100% algodón sin contenerlo.

declara que es 100% algodón sin contenerlo. • Mamá Koala: tiene poca capacidad de absorción dado que sólo cuenta con un inserto.

tiene poca capacidad de absorción dado que sólo cuenta con un inserto. • Alva Baby y Ecopipo: el inserto varía en más de 3% respecto del porcentaje declarado.

Mientras que marcas como Alva Baby, Mme & Co, Mamá Koala, Bella Carlota y Rainy Days no contienen información completa para el consumidor.

Las mejores marcas de pañales dentro de las pruebas:

• Paloys: fue la única que presentó los insertos que absorben más rápido

fue la única que presentó los insertos que absorben más rápido • Bella Carlota: la única que cumplió con el porcentaje de fibras declarado en la etiqueta.

A pesar de que los siete productos incumplen, se comenta que los modelos anteriores no generan irritación para el bebé puesto que tienen un pH cercano a un valor neutro.