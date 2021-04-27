México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publico en la Revista del Consumidor, un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, donde evaluó modelos y siete marcas de pañales en el mercado mexicano.
Dichas marcas fueron sometidas a 70 pruebas, entre las que destacan: identificación y contenido de fibras, velocidad y absorción, capacidad para contener la orina y regreso de humedad.
Las pruebas sirvieron para identificar las marcas de pañales reutilizables que se venden en México y que NO cumplen con lo que prometen sus empaques, ya que tienen poca capacidad de absorción o no evitan el regreso de la humedad.
Entre los resultados resaltan que todos los pañales utilizados, ya sea de broche o cintas de velcro, permiten que se sigan utilizando conforme al crecimiento del bebé.
“La mayoría se ajustan al crecimiento del bebé, ya sea mediante broches o cintas; tiene el PH adecuado; su color no se desgasta rápidamente; absorbe rápidamente la humedad; el calzón es impermeable; sus medidas son similares y cumplen en composición”Profeco
Además, en los modelos analizados el calzón que guarda al inserto es impermeable a los líquidos, por lo que la orina que se deposita en dicho lienzo no se fuga.
¿Qué marcas están engañando al consumidor?
- • Rainy Days: no cumple porque no declara la proporción de fibras.
- • Mme & Co: indica fibra natural y contiene mezcla con fibra sintética.
- • Payols: declara que es 100% algodón sin contenerlo.
- • Mamá Koala: tiene poca capacidad de absorción dado que sólo cuenta con un inserto.
- • Alva Baby y Ecopipo: el inserto varía en más de 3% respecto del porcentaje declarado.
Mientras que marcas como Alva Baby, Mme & Co, Mamá Koala, Bella Carlota y Rainy Days no contienen información completa para el consumidor.
Las mejores marcas de pañales dentro de las pruebas:
- • Paloys: fue la única que presentó los insertos que absorben más rápido
- • Bella Carlota: la única que cumplió con el porcentaje de fibras declarado en la etiqueta.
A pesar de que los siete productos incumplen, se comenta que los modelos anteriores no generan irritación para el bebé puesto que tienen un pH cercano a un valor neutro.