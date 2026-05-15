El partido Cruz Azul vs Chivas dejó 19 personas detenidas debido a que presuntamente estaban relacionadas con la reventa de boletos en el Estadio Banorte.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC) se desplegó el operativo “Estadio Seguro” tanto al interior como en las inmediaciones del Estadio Banorte para garantizar la integridad y seguridad de los asistentes, jugadores y personal del recinto.

Dicho operativo dejó a 15 hombres y 4 mujeres capturadas, entre ellos siete menores de edad.

Operativo en el Cruz Azul vs Chivas deja 19 detenidos por reventa. (captura)

Detenidos ya contaban con antecedentes relacionados a la reventa de boletos

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que tras un cruce de información se identificó que 9 de los detenidos cuentan con antecedentes relacionados a la reventa de boletos y en el Cruz Azul vs Chivas no fue la excepción.

La SSC informó que los despliegues de personal de seguridad continuaron hasta el término del partido Cruz Azul vs Chivas con el objetivo de seguir resguardando la seguridad de los aficionados que acudieron al Estadio Banorte.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementó acciones para agilizar la circulación vehicular en las principales avenidas cercanas al Estadio Banorte.