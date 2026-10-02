Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, tiene una propuesta clara sobre cómo es que los partidos políticos deberían de hacer la selección de candidatos para las elecciones.

El exgobernador acusado de huachicol fiscal, dijo que el problema con los partido políticos es que hacen la selección de candidatos “en lo oscurito” mediante acuerdos, pero no viendo la opinión de la ciudadanía.

Ernesto Ruffo ve “primarias abiertas” como la forma ideal de elegir candidatos

Desde su casa en Ensenada, Baja California, en donde Ernesto Ruffo vive prisión domiciliaria, habló con la periodista Rosa León sobre su perspectiva del mundo político de hace 30 años -cuando fue gobernador- y el actual.

A su perspectiva, el político dijo que él ve el problema en que los partido políticos hacen alianzas y eligen a los candidatos sin tomar en cuanto la perspectiva del pueblo.

Por ello, Ernesto Ruffo apuntó que para él tendría que hacer un “proceso de selección primarias abiertas”, en donde se seleccionen candidatos “sobre la mesa” y no tras tratos con otros partidos políticos.

“Todo lo arreglan por debajo de la mesa, en acuerdo en corto, en lo oscurito y lo que debemos hacer es que la selección de las y los candidatos sean sobre la mesa, y esos son los procesos de selección primarias abiertas”. Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California.

Actualmente, son el Partido Acción Nacional (PAN) y Somos, los partidos políticos que están llevando este proceso de “primarias abiertas”, con el registro propio de quiénes quieren ser candidatos.

Sin embargo, a la perspectiva de Ruffo, ningún partido político ha logrado en sí “instaurar el interés público”.

Por otra parte, Ernesto Ruffo también apuntó que “lo que está provocando el caos” es que las reformas a la Constitución son “parches” que responden a intereses políticos, no a intereses ciudadanos.