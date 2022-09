El PRI defendió a la diputada Yolanda de la Torre por la iniciativa para que la Guardia Nacional está bajo el mando del Ejército hasta 2028 y rechazó que haya “una novela de Netflix” detrás de la propuesta.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que el tema de la iniciativa sobre la Guardia Nacional ya lo había platicando su bancada previamente, e incluso, la propia diputada Yolanda de la Torre lo había planteado en la plenaria legislativa del partido en Saltillo.

Alejandro Moreno descartó que haya algún tipo de “novela de Netflix” oculta detrás de la iniciativa de la Guardia Nacional propuesta por Yolanda de la Torre, del PRI.

Esto luego de que fue cuestionado sobre el rumor de que la diputada de la Torre recientemente entabló comunicación con personal de la Consejería Jurídica de Presidencia.

“Esa telenovela está buena para Netflix, es una supervolada”, señaló Alejandro Moreno.

Por su parte, Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, también expresó apoyo hacia Yolanda de la Torre y rechazó la posibilidad de cualquier tipo de comunicación que pudo haber tenido la diputada priista con Presidencia de la República .

Al respecto, el Rubén Moreira sostuvo que Yolanda de la Torre no necesita ser asesorada por nadie de Presidencia; por el contrario, dijo, ella pudiera asesorar a la consejería jurídica.

La diputada Yolanda de la Torre se defendió ante las sospechas de un presunto acuerdo entre el PRI y Morena para promover su iniciativa sobre la Guardia Nacional.

“Este es un tema y lo pueden avalar mis compañeros, no lo tengo de ahorita, lo planteé antes de tomar protesta. Cuando salió esta reforma y salió este transitorio, dije: ‘qué bueno que se logró definir en la constitución cuál es el alcance de la seguridad pública, de la Guardia Nacional... siempre me llamó la atención en estos 5 años”, argumentó.

Criticó que haya sido víctima de comentarios misóginos al decirle que ella sólo está recibiendo órdenes y no tiene capacidad para decidir por sí misma, por lo que destacó acciones de su carrera profesional y política que la respaldan.

“Han sido varios que me han dicho: ‘oiga, a usted la mandan’; sí me parece una falta de respeto a una vida limpia, de trabajo y de causas. He sido legisladora varias veces... impulsé y está en la Constitución el interés superior de la niñez y a nadie nunca le importó. Soy abogada, tengo una maestría, soy doctorante en Derecho. He pasado por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo Federal, Legislativo y local. Tengo una trayectoria seria”

Yolanda de la Torre. Diputada del PRI