La Fundación Diez Morodo, la Universidad Iberoamericana y SecondMuse abrieron la convocatoria del Premio por el Futuro del Agua, que reconocerá a 10 propuestas con 1.4 millones de pesos cada una y a 10 finalistas con 50 mil pesos cada una, con una bolsa total de 14.5 millones de pesos.

Podrán participar personas, colectivos, organizaciones, empresas y gobiernos locales cuyas soluciones o visiones ya estén haciendo frente a los retos hídricos de México. Las propuestas se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2026 en alaguamx.org.

Los diagnósticos más recientes presentados en la convocatoria señalan que la crisis hídrica en México no se limita a la escasez, sino que también involucra problemas de gestión, disponibilidad, distribución, contaminación y gobernanza.

El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce estos desafíos y señala que casi 3 de cada 10 entidades del país tratan menos de la mitad de sus aguas residuales.

Agua en México enfrenta retos de disponibilidad, contaminación y gestión

Premio por el Futuro del Agua (cortesía )

De acuerdo con los datos incluidos en la convocatoria, el Censo de Población y Vivienda 2020 ubica la cobertura nacional de agua potable en 96.1 por ciento, mientras que la brecha se concentra en zonas rurales: 51 por ciento de las viviendas rurales carece de infraestructura hidráulica dentro de la casa, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI.

En materia de agua subterránea, Conagua contabilizó 114 acuíferos sobreexplotados en 2023, frente a 32 en 1975. Esta cifra representa 17.5 por ciento de los 653 acuíferos del país.

El Programa Nacional Hídrico añade que 286 de los 653 acuíferos carecen de disponibilidad. En cuanto al agua superficial, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca) de Conagua reporta que 59.1 por ciento de los 4 mil 233 sitios monitoreados, entre ríos, lagos, presas y zonas costeras, presentan algún grado de contaminación.

También se señala el deterioro de los territorios donde el agua se capta y se infiltra. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) acumula cerca de 4.6 millones de hectáreas deforestadas entre 2001 y 2024.

El campo es el mayor usuario del recurso. El Programa Nacional Hídrico indica que la agricultura consume 76.3 por ciento del agua concesionada y que predominan los sistemas de riego por gravedad o inundación, con eficiencias de entre 33 y 55 por ciento.

Premio por el Futuro del Agua busca soluciones con impacto local

La convocatoria plantea que las respuestas a los retos hídricos deben considerar las condiciones de cada territorio.

La resiliencia no puede ser global; impacta de manera local. ecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO

El integrante del jurado y coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO, Jorge Alberto Arriaga, señaló que las comunidades periurbanas no suelen ser consideradas en la resolución de los problemas relacionados con el agua. Por ello, el premio busca recibir propuestas de distintas regiones del país que generen impactos positivos en sus comunidades.

El integrante del jurado y director de agua de Fundación Río Arronte, Eugenio Barrios, destacó la importancia de generar conocimiento sobre los problemas hídricos.

Se debe construir una nueva narrativa que informe a la gente de lo que son realmente los problemas del agua. Eugenio Barrios, integrante del jurado y director de agua de Fundación Río Arronte

El Premio por el Futuro del Agua cuenta con dos rutas de postulación: Visiones y Soluciones. La ruta de Visiones contempla ideas, miradas y planes que imaginan y orientan el futuro del agua en México y que pueden inspirar a otras personas a actuar.

Mientras que la ruta de Soluciones considera acciones nuevas o existentes destinadas a resolver un problema hídrico concreto y requiere un prototipo funcional, un piloto en marcha o una implementación demostrada en territorio.

En ambos casos, no se aceptan ideas que aún no hayan sido desarrolladas o llevadas a la práctica en alguna medida.

Las propuestas pueden relacionarse con tres áreas de enfoque:

Servicios y gestión del agua: cómo hacer que el agua llegue y se gestione de manera digna, segura y justa. Restauración del ciclo hídrico: cómo colaborar con el territorio para regenerar el agua. Agua y producción: cómo colaborar con el territorio para regenerar el agua.

Los 10 ganadores recibirán 1.4 millones de pesos por propuesta, mientras que los 10 finalistas obtendrán 50 mil pesos cada uno. Los diez premios se otorgarán entre las rutas Visiones y Soluciones, de acuerdo con la evaluación del jurado y sin cuotas por ruta ni por área de enfoque.

Todas las propuestas serán evaluadas con seis criterios: reto e impacto hídrico; potencial transformador e innovador; impacto y beneficio comunitario; evidencia y viabilidad; capacidad del equipo; y alcance y poder de movilización.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. El periodo de evaluación será de diciembre de 2026 a febrero de 2027, mientras que el anuncio de las propuestas ganadoras y la premiación están previstos para febrero de 2027.