A 50 años de su creación, Petróleos Mexicanos (Pemex), reveló su secreto mejor guardado, quién fue la modelo de la escultura “La Diana Cazadora”, llamada originalmente “La Flechadora de las Estrellas del Norte”.

La musa de la escultura cuyo proceso de creación inició en 1938 y tuvo su inauguración el 10 de octubre de 1942, fue Helvia Martínez Verdayes, quien trabajó como secretaria en Pemex.

A los los 20 años fue invitada a posar por el escultor Juan Fernando Olaguíbel y el arquitecto Vicente Mendiola, creadores de la obra encargada por el expresidente Manuel Ávila Camacho.

En una época tan conservadora, el cuerpo femenino estaba sujeto a un severo escrutinio y a fuertes dinámicas de censura por lo que fue la modelo quien pidió que su identidad permaneciera bajo el anonimato.

La modelo de la Fuente de la Diana Cazadora era una orgullosa petrolera 🏹🇲🇽

Un secreto celosamente guardado durante 50 años que une a la Ciudad de México con nuestra historia petrolera. 🤫

Conoce más de esta icónica fuente. ⛲️ pic.twitter.com/amwxm1nakw — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 24, 2026

Aún así la escultura que había sido ubicada cerca de la entrada del Bosque de Chapultepec, no libró la polémica.

En 1943 debido a las protestas de la Liga de la Decencia, encabezada por Soledad Orozco, esposa del expresidente Manuel Ávila Camacho, el escultor se vio obligado a añadirle un calzón de bronce a La Diana Cazadora.

Cuarenta y tres años después, en 1986, este elemento fue retirado, pero la escultura sufrió daños, por lo que se mandó a hacer una réplica que se encuentra en Paseo de la Reforma, mientras que la original se instaló en el Jardín Principal de Ixmiquilpan, Hidalgo, pueblo natal de Olaguíbel.

A la historia se suma otro detalle, la fecha desapareció y aunque más tarde reapareció no se trata de la original.

La Diana Cazadora (Gobierno de la Ciudad de México / Cuartoscuro)

Helvia Martínez Verdayes también fue modelo de la Fuente de Petróleos

En 1952, Helvia Martínez Verdayes volvió a posar. Es la musa detrás del monumento conmemorativo de la Expropiación Petrolera, conocido como la “Fuente de Petróleos”, ubicado en avenida Reforma, en Ciudad de México.

En 1992, la propia reveló su historia en el libro “El secreto de La Diana Cazadora”, donde dijo no haber recibido ningún pago a cambio de mantener su anonimato.

Helvia Martínez, quien fue la segunda esposa del ya fallecido, Jorge Díaz Serrano, quien fue director de Pemex de 1976 a 1981, murió el 12 de febrero de 2022 a la edad de 100 años.