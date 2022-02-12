Muere Helvia Martínez Verdayes, modelo de la Diana Cazadora, a los 100 años. La noticia fue confirmada por la Secretaria de Cultura.

La madrugada de este sábado, 12 de febrero, murió Helvia Martínez Verdayes, modelo de la obra ‘La Flechadora de las Estrellas del Norte’.

Esta fuente, mejor conocida como la ‘Diana Cazadora’, es una pieza emblemáticas de Paseo de la Reforma.

Helvia Martínez Verdayes posó para Juan Fernando Olaguibel, escultor del monumento . Sin embargo, su identidad se mantuvo en secreto por 50 años.

Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte de Helvia Martínez Verdayes.

Diana Cazadora (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Muere Helvia Martínez Verdayes, ¿quién fue la modelo de la ‘Diana Cazadora’?

Uno de los monumentos emblemáticos de la CDMX es la Fuente de la Diana Cazadora, ubicada en avenida Paseo de la Reforma.

En ella destaca la escultura de una mujer desnuda, quien sostiene un arco. Helvia Martínez Verdayes modeló para esta obra en 1942.

A los 20 años posó para el escultor Juan Fernando Olaguibel, pero la joven decidió mantener su identidad en secreto.

Diana Cazadora (@cultura_mx - Twitter)

Esto porque que temía perder su empleo; Helvia Martínez trabajaba como secretaria en las oficinas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Cabe señalar que solo modeló su cuerpo, pues la cabeza y el rostro de la ‘Diana Cazadora’ no corresponden a ella.

Helvia Martínez Verdayes, Diana Cazadora (@porktendencia - Twitter)

Diez años más tarde, en 1952, Helvia Martínez Verdayes fue la modelo de ‘ La Fuente de Petróleos ’.

En 1992, publicó el libro ‘El Secreto de la Diana Cazadora’ y en sus páginas reveló que su cuerpo fue la inspiración de la icónica obra.

Lamentablemente, Helvia Martínez Verdayes murió este sábado, 12 de febrero, a los 100 años de edad.

Helvia Martínez Verdayes (Fotografía tomada de video - YouTube)

Historia de la ‘Diana Cazadora’, obra icónica de Paseo de la Reforma

‘La Flechadora de las Estrellas del Norte’, mejor conocida como ‘La Fuente de la Diana Cazadora’ es uno de los grandes monumentos de la CDMX.

En el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho se mandó a construir esta obra como parte de un programa de mejoramiento a las calles de la capital.

Este trabajo fue encargado al arquitecto Vicente Mendiola y el escultor Juan Fernando Olaguibel.

Diana Cazadora (Wikipedia)

Ambos artistas acordaron que la idea principal de esta fuente sería la diosa griega Artemisa, conocida como Diana en la cultura Romana.

La modelo de esta escultura fue Helvia Martínez Verdayes, quien tenía 20 años de edad. Su elaboración duró 6 meses, de abril a septiembre de 1942.

La ‘Diana Cazadora’ tiene un peso de dos toneladas y fue fundida en bronce.

El 10 de octubre de 1942 se inauguró ‘La fuente de la Flechadora de las Estrellas del Norte’.