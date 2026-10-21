La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a Marcela Villegas Silva, directora corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), por impulsar medidas de austeridad, reducir gastos excesivos y fortalecer el control de los recursos de la empresa pública.

Ya se había hecho un plan de austeridad muy importante con López Obrador, pero ahora Marcela está haciendo un plan mayor. Está disminuyendo cualquier fuga de corrupción y gasto excesivo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 20 de octubre de 2026, la presidenta de México defendió la trayectoria de la funcionaria ante los cuestionamientos por ajustes de personal y presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de vehículos e insumos médicos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum sostuvo que las acciones administrativas han generado resistencia porque afectan intereses dentro de la petrolera.

Sheinbaum defiende el plan de austeridad de Marcela Villegas en Pemex

La presidenta explicó que Marcela Villegas da continuidad a la política de austeridad iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con nuevas medidas para disminuir gastos innecesarios y posibles espacios de corrupción.

Las declaraciones se producen en medio de una reorganización administrativa en Pemex, donde los ajustes de personal han generado inconformidades. Entre los señalamientos mencionados durante la conferencia se encuentra el recorte de más de 3 mil plazas, además de cuestionamientos sobre compras de vehículos e insumos médicos.

El programa de austeridad tiene un antecedente institucional: el 21 de abril de 2026, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2026, elaborado por la Dirección de Administración y Servicios encabezada por Villegas Silva.

Sheinbaum defiende plan de austeridad de Marcela Villegas en Pemex (Cortesía)

Marcela Villegas fue directora de la Central de Abasto de la CDMX

Sheinbaum también reconoció la trayectoria de Villegas en la administración pública, particularmente su desempeño al frente de la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde ambas trabajaron durante la gestión de la ahora presidenta como jefa de Gobierno.

Villegas Silva asumió la Coordinación General de la Central de Abasto en agosto de 2020, después de desempeñarse como directora ejecutiva de Innovación y Proyectos del mismo organismo. Durante su gestión participó en acciones de modernización administrativa y en medidas para mantener el suministro de alimentos durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Entre los proyectos desarrollados se encontraron obras de rehabilitación de vialidades y drenaje, así como la instalación de aproximadamente 600 cámaras de vigilancia. En septiembre de 2022, la funcionaria informó que el gobierno capitalino había destinado alrededor de mil 100 millones de pesos a esos trabajos.

También impulsó iniciativas de aprovechamiento de residuos, como el Centro de Acopio y Recuperación de Alimentos ITACATE, proyectos de economía circular con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una planta de biodiésel y el desarrollo de infraestructura fotovoltaica.

Estas acciones formaron parte de los esfuerzos de modernización de la Central de Abasto, con énfasis en infraestructura, seguridad, sustentabilidad y eficiencia operativa.

Marcela Villegas participa en las negociaciones laborales de Pemex

En octubre de 2024, Villegas Silva se incorporó a Pemex como directora corporativa de Administración y Servicios, área responsable de participar en la gestión de recursos humanos, servicios institucionales y procesos administrativos de la empresa.

Entre sus responsabilidades destaca su participación en las negociaciones laborales con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). En 2025 encabezó, en representación de la Dirección General, el inicio de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027.

Posteriormente, participó en la revisión salarial 2026-2027, formalizada en septiembre de este año. Como resultado, Pemex y el sindicato acordaron un incremento de 4% al salario ordinario y de 2% en prestaciones para el personal sindicalizado.

Durante las negociaciones, Villegas destacó la importancia de reconocer el trabajo del personal petrolero y, al mismo tiempo, administrar los recursos de la empresa con disciplina, responsabilidad y una perspectiva de largo plazo.

El respaldo de Sheinbaum ocurre antes de una nueva reunión del Consejo de Administración de Pemex, prevista para el jueves 22 de octubre, en esa sesión podrían revisarse medidas adicionales de ajuste administrativo y salarial.