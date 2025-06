El Partido del Trabajo dio un consejo a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras resultados de elecciones 2025 en los estados de Durango y Veracruz; esto dijo el coordinador del partido.

De acuerdo con Reginaldo Sandoval, la Cuarta Transformación se habría retrasado por tres años cuando no se alcanzó las dos terceras partes del Congreso y esto habría sido a causa de la separación de Morena, PT y Partido Verde.

“Si no nos ponemos autocríticos y nos enderezamos y no somos humildes y sencillos, nos gana la soberbia, pues ahí está el resultado, si somos autocríticos y corregimos podemos ir juntos y no nos pase el fenómeno de la intermedia de Andrés (Manuel López Obrador), que no logramos tener las dos terceras partes en la cámara federal (...) y se frena el avance de la 4T tres años en reformas constitucionales”.

