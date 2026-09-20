El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, pidió al Gobierno Federal que “abriera los ojos” y propuso establecer cadena perpetua a narcopolíticos.

A través de una carta, el líder nacional del PAN urgió a las autoridades a escuchar a la ciudadanía y dejar de lado colores políticos para frenar la instauración de un narcogobierno.

PAN urge detener narcopolíticos sin importar partidos; pide acusarlos de traición a la patria

El PAN exigió al Gobierno Federal poner fin a cualquier pacto con grupos del crimen organizado que vulnere la soberanía, la estabilidad y la tranquilidad de la sociedad.

La dirigencia panista alertó sobre la consolidación de gobiernos locales que se encuentran sometidos al poder del narcotráfico en múltiples regiones del país.

De acuerdo con el PAN, los reiterados señalamientos e inquietudes procedentes de otros países constituyen evidencia irrefutable de un deterioro institucional que proyecta una imagen sumamente crítica del Gobierno mexicano.

Por ello, como parte de su agenda legislativa, el PAN ratificó la intención de impulsar reformas para castigar con cadena perpetua a aquellos servidores públicos que entreguen el territorio nacional al narcotráfico.

En la misiva, catalogaron dicha conducta como la mayor traición a la patria, urgiendo a implementar medidas para acabar con este tipo de situaciones.

Romero hizo un llamado firme a los organismos encargados de impartir justicia para que actúen con total imparcialidad, aplicando la ley sin distinción de partidos ni de impunidad.

Finalmente, el PAN reafirmó el compromiso de sostener una firme resistencia democrática que busca devolver la dignidad, la protección y la paz social a las familias trabajadoras mexicanas.

PAN pide a Gobierno Federal “abrir los ojos” y propone cadena perpetua a narcopolíticos (PAN)