Proyecto de Yasmín Esquivel para anular el amparo sobre el acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos es descartado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El acuerdo migratorio del que se hace referencia es la Declaración Conjunta México-Estados Unidos, firmada por ambos gobiernos el 7 de junio de 2019 .

En dicho acuerdo migratorio se establece que un reforzamiento de las políticas migratorias de Estados Unidos , como su programa “Quédate en México”, pero en territorio nacional

SCJN tira proyecto de Yasmín Esquivel sobre acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos

Durante sesión de la Segunda Sala de la SCJN, se votó en contra del proyecto de Yasmín Esquivel que buscaba suspender (sobreseer) el amparo 606/2022 que declara inconstitucional el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

De los 5 ministros, Yasmín Esquivel fue la única en votar a favor para anular el amparo interpuesto por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (una ONG).

El asunto fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek, aunque no fue especificado el tiempo que tendría para presentar el nuevo proyecto, aunque la próxima sesión ordinaria de la Segunda Sala fue programada para el 18 de octubre de 2023.

El proyecto de Yasmín Esquivel establecía que no se violó la Constitución Mexicana, agregando que la parte quejosa, es decir la fundación, no tienen sustento ni afectación actual o real , “por lo que no es jurídicamente relevante”.

Igualmente mencionaba que el acuerdo migratorio es de carácter político y “no es obligatorio que tenga forma de tratado internacional”, lo que fue sentenciado por la fundación como “un notorio fraude a la Constitución”.

Por esta razón se interpuso el amparo del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos

De acuerdo con la Fundación para la Justicia, el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos viola los derechos de los migrantes permitiendo las políticas migratorias estadunidenses en territorio mexicano.

Que además permitía justificar las deportaciones masivas de parte de México después de que Estados Unidos hiciera lo mismo y que el Poder Ejecutivo pacte con otros países sin tener en cuenta al Poder Judicial, en referencia a la creación del muro .

Tal como compartieron en un comunicado previo a la presentación del proyecto de Yasmín Esquivel, no podría tratarse como un “simple acuerdo político o política exterior”, ya que ha ocasionado que migrantes solicitantes de asilo sean tratados inhumanamente .

Agregando a su vez el control migratorio que ejercían más de 28 mil elementos de la Guardia Nacional, lo que en conjunto ha costado miles de muertes de migrantes, por lo que la SCJN tenía una o portunidad para dar marcha atrás a las políticas antimigrantes .

Por lo mismo, en caso de que el proyecto de Yasmín Esquivel hubiera procedido, la Guardia Nacional podría volver a desplegarse porque “incrementa las labores de seguridad y protección de las personas migrantes” en la zona sur de México.