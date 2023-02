Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, balconeó a Marcelo Ebrard por aceptar acuerdo para el programa en materia de migración, “Quédate en México”.

Y es que la ex embajadora confirmó que el canciller aceptó dicho acuerdo tal y como expuso Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos, en su libro “Nunca cedas una pulgada”.

De acuerdo con lo expuesto en su libro de memorias, Mike Pompeo aseguró que Marcelo Ebrard aceptó el programa “Quédate en México” durante el gobierno de Donald Trump.

No obstante se llegó al acuerdo de que no se haría pública la aceptación de dicho programa para no afectar al gobierno de AMLO.

Martha Bárcena dice que acuerdo para aceptar programa “Quédate en México” se realizó a sus espaldas

En ese sentido, Martha Bárcena declaró en entrevista para el podcast de Univision Reporta, que el acuerdo para aceptar el programa “Quédate en México” se realizó a sus espaldas.

“Siempre se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre (Marcelo) Ebrard, (Mike) Pompeo y (Kirstjen) Nielsen”.

En dicho podcast, el periodista León Krauze cuestionó a la ex embajadora sobre si el programa “Quédate en México” fue una imposición de Estados Unidos como lo hizo ver México.

A lo que Martha Bárcena reveló que el canciller Marcelo Ebrard también le hizo ver que la puesta en marcha del programa fue una decisión unilateral de Estados Unidos como parte de su ley de migración.

No obstante, funcionarios de Estados Unidos le confirmaban que se había llegado a un acuerdo con Marcelo Ebrard, pero ella sostenía que era una imposición del gobierno estadounidense porque así lo manejaron en México.

En ese sentido, la ex embajadora tachó a Marcelo Ebrard de aceptar dicho acuerdo bajo ambiciones personales para convertirse en candidato presidencial para las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Programa “Quédate en México” violaba política de derechos humanos de México: Martha Bárcena

Por otra parte, la ex funcionaria Martha Bárcena dijo que tanto ella como otros funcionarios estaban en contra de un programa en política migratoria como “Quédate en México”.

Ya que retornar a migrantes solicitantes de asilo de Estados Unidos hacia México y hacerlos esperar en territorio mexicano , violaba el principio de no devolución de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Pero además, Martha Bárcena acusó que el programa “Quédate en México” violaba la política de derechos humanos de México y la política migratoria del gobierno de AMLO.

Ya que con el programa se vulneró aún más a los migrantes exponiéndolos a la corrupción, inseguridad, secuestro y demás situaciones que violan los derechos humanos y que son contrarios a la estrategia humanista de AMLO.

“Fue justamente hacer a los migrantes más vulnerables a la corrupción y a la violación de derechos humanos. Es decir, para mí esto fue una traición a los principios que siempre México había mantenido en materia de migración”.

Finalmente Martha Bárcena señaló que no tiene certeza de que el presidente AMLO haya sabido del acuerdo de Marcelo Ebrard para aceptar el programa “Quédate en México” o si también se le hizo creer que fue decisión de Estados Unidos.