Otra vez: INE ordena que se borren las declaraciones del presidente AMLO sobre el método de Va por México de las conferencias mañaneras.

Este viernes 30 de junio la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral determinó por unanimidad aplicar medidas en contra del mandatario nacional , esto luego que mencionara su postura respecto al método que seguirá PAN-PRI-PRD.

Asimismo, instó al mandatario nacional a no realizar comentarios respecto a ese tema, esto sin importar que no se esté en pleno proceso electoral.

La reacción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo lugar el pasado 26 de junio, luego de que la oposición de Morena detallara que realizaría la presentación de su propio método.

Mañanera de AMLO (Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo AMLO sobre el método de Va por México para ser sancionado por el INE en sus conferencias mañaneras?

Durante la conferencia de prensa mañanera del pasado lunes 26 de junio, AMLO habló respecto al camino que seguirá Va por México para definir a quien será su candidato o candidata para las elecciones del 2024.

En dicha ocasión, el titular del Ejecutivo calificó dicho proceso de ser “una simulación”, puesto que refirió ya sabía quién iba a ser su representante .

Por ello, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral acordaron de forma unánime recomendar al presidente manejarse con total neutralidad al hablar del proceso electoral del 2024 .

De igual forma, solicitaron que se eliminen sus comentarios al respecto de los videos oficiales de la mañanera.

Determinaron que dichas sanciones no representan un acto de censura , toda vez que no están prohibiendo su realización, únicamente señalan manejarse con apego a la ley para no inmiscuirse en los procesos electorales.

INE (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cómo van los candidatos de la coalición Va por México de cara su encuesta interna para las elecciones 2024?

Al menos tres aspirantes de los aspirantes de Va por México que se han mostrado a favor de participar del proceso interno para definir a su candidata o candidato presidencial para las elecciones 2024 resaltan en la contienda.

Por ello se encuentran en el traking diario de hoy, viernes 30 de junio de SDPnoticias y MetricsMX, donde se mide las preferencias.

Así, los integrantes de oposición van de la siguiente manera: