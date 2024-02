El periodista Óscar Mario Beteta confirmó su salida de Radio Fórmula por la llegada de Azucena Uresti, luego de 30 años en la empresa; aquí te decimos cuál sería su nuevo destino.

Grupo Fórmula compartió en redes sociales el anuncio hecho por el propio Óscar Mario Beteta respecto a su salida, el cual se dio durante la emisión del conductor de hoy 2 de febrero.

Por otro lado, Azucena Uresti anunció su salida Milenio el viernes 21 de enero “dadas las circunstancias actuales”. Sin embargo, no hizo mayor explicación sobre este punto.

“Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados”, aseguró Azucena Uresti, quien recordó que fue amenazada en 2021 por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Óscar Mario Beteta anunció su salida de Radio Fórmula hoy 2 de febrero, mismo día en que informó que iniciará una “nueva aventura” en El Heraldo Media Group a partir del 12 de febrero.

Esto fue lo que escribió el comunicador en redes sociales junto con el fragmento en video de su anuncio:

El comunicador recordó la invitación del empresario Rogelio Azcárraga Madero y su hijo, Jaime Azcárraga Romandía, para participar en el proyecto de Radio Fórmula que encabezó por tres décadas.

“Siempre recordaré con mucho cariño a don Rogelio Azcárraga Madero, quien me brindó su apoyo y amistad incondicional, un hombre admirable y ejemplo a seguir por su profesionalismo, visión empresarial, generosidad y calidad humana; para Jaime Azcárraga Romandía mi agradecimiento por su soporte, amistad y afecto”

Y finalmente Oscar Mario Beteta anunció su “nueva aventura” en El Heraldo Media Group, la cual iniciará a partir del 12 de febrero del año presente, según informó:

Tras la salida de Azucena Uresti de Milenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la periodista a explicar las “circunstancias especiales” en las que se produjo su renuncia de la empresa informativa.

El 22 de enero de 2024, AMLO hizo una pausa durante una evaluación de los Programas del Bienestar que realizó en Durango para hacer referencia al caso de Azucena Uresti:

“Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida a hablarle a un dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”

AMLO