El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él “no influye en nada” en la dirección de medios de comunicación, en respuesta a su supuesta injerencia en la renuncia de Azucena Uresti a Milenio.

Desde la conferencia mañanera del 23 de enero, AMLO ignoró las indirectas lanzadas por la periodista, quien aseguró que se busca “generar confusión” con su salida y aclaró que sus nuevos proyectos no intervenían con su espacio en Milenio Televisión.

Por su parte, el presidente reiteró que no tiene influencia en los medios y resaltó que ni siquiera sabía que Uresti ya tenía un programa en Radio Fórmula porque no tiene con tiempo para ver la televisión. Aclaró que desea que le vaya “muy bien” a la periodista en su nueva etapa profesional.

AMLO recordó que en 2022 él compartió que a Azucena Uresti le ofrecieron un trabajo en Latinus, medio que lo ataca.

Asimismo, aseguró que la periodista “ha estado en contra de nosotros siempre” y abiertamente su trabajo siempre fue para atacar a su gobierno.

Sin embargo, dijo que espera que “le vaya muy bien” a Uresti, así como a otros periodistas que considera opositores como:

“Yo no influyo en nada y no sabía yo que ya estaba en Fórmula porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión…no hay ningún problema, que le vaya muy bien”

AMLO