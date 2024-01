¿Y Azucena Uresti? Hoy 30 de enero, la periodista se ausentó de su programa de radio en Grupo Fórmula, pero acá te decimos la razón de su falta.

La conductora encabeza uno de los noticiarios estelares de Radio Fórmula, en el horario de las 18:00 a 19:00 horas, previo al programa que conduce su compañero Leonardo Curzio, sin embargo, ahora la agenda sufrió modificaciones.

Tras la renuncia de Azucena Uresti a Milenio el pasado 19 de enero, su futuro profesional ha quedado con una gran incógnita, aunque su informativo radiofónico, se mantiene como uno de los espacio principales que conduce actualmente la comunicadora.

En tanto que a través de su cuenta oficial de X, Azucena Uresti invitó como habitualmente lo hace, a la ciudadanía y a sus seguidores a escuchar su transmisión en vivo, lo que provocó mayor extrañeza entre la gente que está acostumbrada a escucharla en su programa de radio.

Entonces, ¿ por qué la periodista Azucena Uresti se ausentó de su programa de radio en Grupo Fórmula hoy 30 de enero ? Entérate.

¿Por qué Azucena Uresti se ausentó de su programa de radio hoy?

Azucena Uresti se ausentó de su programa de radio hoy 30 de enero, sin embargo, no se explicó la razón por la cual la conductora faltó a su noticiario en Radio Fórmula.

En su lugar, la periodista Michelle Rivera, llevó a cabo la conducción del programa de radio en Grupo Fórmula, respetando la dinámica y forma en que la conductora presenta los hechos noticiosos de lunes a viernes.

“Le saluda Michelle Rivera y a nombre de mi compañera Azucena Uresti, estas son las noticias”, expresó la presentadora que sustituyó a la conductora hoy 30 de enero.

Incluso las redes sociales de Azucena Uresti, se dio cuenta de la parrilla su programa de radio presentado hoy, como si ella misma estuviera llevando a cabo las entrevistas en su espacio de Grupo Fórmula.

Sobre la vacuna Patria contra #COVID19, estoy conversando con el Dr. Francisco Moreno (@DrPacoMoreno1) del centro médico ABC #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) January 31, 2024

Internautas piden a Azucena Uresti regresar a la televisión

A través de redes sociales, internautas han pedido a Azucena Uresti, regresar a conducir algún espacio televisivo, luego de que se concretara su renuncia a Milenio.

Debido a que la periodista forjó una trayectoria de 20 años, la población mexicana se dijo haber estado acostumbrada a ver su imagen a través de su noticiario nocturno transmitido las 21:00 horas de lunes a viernes.

“Buenas tardes Azucena para cuándo regresarás a la televisión porque como se te extraña” y “Te extraño muchísimo a las 10 pm, regresa Azucena a las 10″, son algunos de los comentarios de los usuarios que externaron su deseo para que la conductora retorne a medios televisivos.

Azucena Uresti desmiente especulaciones por su renuncia a Milenio

La renuncia de Azucena Uresti desencadenó una serie de especulaciones en torno a los motivos de su salida, aunque la periodista ya aclaró que su salida, no está relacionada a sus proyectos profesionales.

Lo anterior luego de que se esparcieran los rumores de que su nuevo rumbo profesional, implicaría cambios a toda la programación que actualmente lleva Grupo Fórmula.

“No cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante 5 años. En el espacio de las 6 de la tarde he permanecido desde 2018 y aquí sigo”, explicó Azucena Uresti durante su programa de radio el pasado 22 de enero.

Es importante mencionar que uno de los señalamientos que resonaron con más fuerza, fueron las disputas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien la oposición acusó de haber censurado a la comunicadora.