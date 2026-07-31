El diputado Sergio Mayer anunció una iniciativa de reforma en contra de las denuncias falsas, ya que afirma, perjudican la credibilidad de las víctimas.

La causa detrás de dicha reforma, acorde con Sergio Mayer, es el caso del profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Alberto Israel Jasso Cruz.

Aunque hasta el momento el proceso contra el difunto profesor sigue en pie ya que la Fiscalía General de Justicia de CDMX recibió una denuncia en su contra.

Sergio Mayer anuncia reforma contra denuncias falsas por caso Alberto Israel Jasso Cruz

En columna de opinión, Sergio Mayer destacó la importancia de hablar sobre las denuncias falsas, ya que si bien atender la violencia es necesario, también evitar que se destruyan vidas.

Nueva reforma contra denuncias falsas llegará a Diputados, anuncia Sergio Mayer (Captura de pantalla)

Por lo cual y de acuerdo con el legislador, en próximos días se analizarán las reformas para garantizar la presunción de inocencia, ya que afirma se debe garantizar la justicia.

Ya que las denuncias no deben usarse como armas ni de venganza ni de manipulación, ya que los daños pueden ser graves, como se habría visto en caso de Alberto Israel Jasso Cruz.

Sergio Mayer también mencionó que el profesor del IEMS no es el único caso en el que se habría abusado de las denuncias con acusaciones falsas, provocando en el presunto agresor.

Denuncias falsas: instituciones alertan contra iniciativas como “Ley Alberto”

Previo a la postura de Sergio Mayer, el colectivo Equidad y Justicia comenzó una campaña para crear la “Ley Alberto” contra denuncias falsas o la fabricación de testimonios.

Sin embargo, instituciones como el Colegio Público de la Abogacía o el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales han advertido sobre este tipo de iniciativas.

El Colegio Público de Abogacía apuntó en este tenor que una denuncia falsa no constituye un vacío legal y ya existe, sancionado en el artículo 245 del Código Penal.

Mientras que el Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal reitera que no hay datos existentes que refieran un problema, sino que se basan en generalizar.