No se va, no se va : Patricia Mercado no renunciará a Movimiento Ciudadano pese a sus constantes quejas con el partido.

Fue durante este miércoles 21 de febrero de 2024, ante medios de comunicación, en donde la legisladora manifestó que no piensa en dejar las filas del partido naranja.

Fue tan solo el día de ayer, martes 20 de febrero, cuando Patricia Mercado informó que renunciaba a ser vocera del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024, Jorge Álvarez Máynez, sin aclarar a qué se debía esta decisión.

Patricia Mercado no se va; no renunciará a Movimiento Ciudadano pese a quejas con el partido

A 24 horas de presentar su renuncia como vocera del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado informó este día que ella no se va del partido.

Pese a que recientemente ha manifestado su desacuerdo con varias decisiones del partido emecista, la senadora aseguró que, al menos de momento, no pasa por su cabeza abandonar las filas de Movimiento Ciudadano.

Patricia Mercado indicó que su labor como parte del equipo de Jorge Álvarez Máynez fue por invitación de este, sin que estuviera involucrado directamente el propio partido naranja.

Por tal motivo, señaló que pese a dimitir de este encargo, su compromiso con Movimiento Ciudadano no está relacionado.

No obstante, manifestó su desacuerdo con la incorporación de figuras al partido, como lo son Roberto Palazuelos, quien contenderá por un cargo de elección popular.

De acuerdo con Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano pierden un poco con este tipo de incorporaciones, sumada a las de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales pues su discurso “no suma” a la llamada alternativa que representan.

“En este momento, por supuesto que no (renuncio a Movimiento Ciudadano). No es mi misión, mi misión fue con el candidato (Jorge Álvarez Máynez), porque él fue el que me invitó, no el partido, a realizar estas tareas. Yo sigo en la bancada, y sigo el Movimiento Ciudadano... (Anteriormente) Mostré mi diferencia con una candidatura como la de (Roberto) Palazuelos, porque creo que no es congruente con Movimiento Ciudadano. Para mí, este tipo de candidaturas, pues no suman, digamos, a esta tercera alternativa”. Patricia Mercado

Patricia Mercado deja cargo como vocera del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Patricia Mercado renunció el día de ayer, martes 20 de febrero, a su puesto como vocera del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones 2024.

De esta manera dejó de integrar al equipo de campaña de Jorge Álvarez Máynez, luego de manifestar que “no puede defender” algunas decisiones de Movimiento Ciudadano.

Fue a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en donde Patricia Mercado dio a conocer su decisión.

La también senadora de la República, apuntó que Jorge Álvarez Máynez “cuenta con los insumos necesarios” para dar comienzo a su campaña presidencial este próximo 1 de marzo.