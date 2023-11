La senadora Patricia Mercado tronó contra Movimiento Ciudadano por la candidatura de Roberto Palazuelos para la Cámara de Senadores, pues expresó rechazo ante las declaraciones del actor en 2020,-

Roberto Palazuelos se registró como candidato de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Quintana Roo en enero de 2021. Sin embargo, el partido liderado por Dante Delgado decidió retirar la postulación del “Diamante Negro”.

La decisión de Movimiento Ciudadano se dio después de que se viralizó una entrevista a Roberto Palazuelos hecha por Yordi Rosado, en la cual el antaño actor del cine de ficheras confesó haber matado a dos personas.

De acuerdo con el relato de Roberto Palazuelos, los hechos sucedieron en 2001:

“Yo traía una .380 con portación de la Secretaría de la Defensa que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del Ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y un amigo ‘mafiosón’ colombiano” Roberto Palazuelos

“Entonces llegamos y se arma el show y la madre y nos tiran dos madrazos al aire, nos encañonan con una pistolita 22, un gordote. Este wey ya le jaló, trae pólvora, con mi conocimiento jurídico, si me lo chingo es legítima defensa”, contó.

“Se armó una puta balacera, Yordi. Matamos a dos cabrones. Todo el mundo les dio a todos. Cuando el que estaba en la calle vio que todo mundo sacó ‘cuete’” Roberto Palazuelos

Ese es el contexto del deslinde público de Patricia Mercado contra Movimiento Ciudadano.

Roberto Palazuelos. / Tomada de X (antes Twitter)

Patricia Mercado se manifiesta contra Movimiento Ciudadano por postulación de Roberto Palazuelos a la Cámara de Senadores

Patricia Mercado se manifestó en redes sociales contra Movimiento Ciudadano, debido a la postulación de Roberto Palazuelos para lograr un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

La senadora, quien fue candidata presidencial en 2006 por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, dijo no acompañar la candidatura de Roberto Palazuelos, ya que el actor “ha confesado crímenes en televisión”.

“Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con “ajuste de cuentas” a una ex trabajadora, que por décadas se ha ufanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder” Patricia Mercado

“Hasta ahora, Palazuelos solo es un aspirante a esa candidatura. Tenemos la posibilidad y los argumentos para rechazarla en los órganos internos de decisión con los estatutos de Movimiento Ciudadano en la mano”, manifestó.

En ese sentido, explicó que su voto será en contra.

Roberto Palazuelos: “Yo nunca maté a nadie”

Roberto Palazuelos corrigió sus declaraciones durante una conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano hecha en febrero de 2023. Entonces el aspirante a diputado aseguró que los hechos se dieron en legítima defensa.

“Yo nunca maté a nadie, fue en legítima defensa, no tengo antecedentes penales”, declaró el actor.

“Fuimos atacados por un grupo de personas que llegó a atacarnos. Un escolta que venía conmigo repelió la agresión, mató a una de las personas. Yo pegué un tiro al aire, mi arma era un arma que estaba registrada, una portación de la Secretaría de la Defensa Nacional otorgada por un general del Ejército” Roberto Palazuelos

Sin embargo, días después de la conferencia, Palazuelos se bajó de la contienda por la gubernatura de Quintana Roo:

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca” Roberto Palazuelos

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, dijo.