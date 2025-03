En entrevista con Estefanía Veloz para SDPNoticias, Paula María García Villegas rechazó tajantemente lo dicho por Mario Maldonado, columnista de El Universal, y subrayó que su integridad y carrera en el Poder Judicial “no está en venta”.

La candidata Paula María García Villegas Sánchez Cordero aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero una columna de opinión en El Universal (publicada el lunes 24 de marzo) le acusó de favorecer a ciertos empresarios en resoluciones pasadas.

La magistrada y candidata a la SCJN negó categóricamente las acusaciones, defendió su integridad, pidió confianza de cara a las elecciones 2025 al Poder Judicial y anunció que ejercería su derecho de réplica ante El Universal.

La candidata a ministra de la SCJN, Paula María García Villegas, negó haber favorecido con resoluciones a empresarios como Héctor Madero y Rafael Zaga Tawil, implicados en el caso Actinver.

Al respecto, Paula María García Villegas dijo a Estefanía Veloz que Mario Maldonado tomó información de una columna de 2023 del periódico Reforma, a la cual respondió en su momento con un derecho de réplica.

También sostuvo que no conoce a Héctor Madero ni a Rafael Zaga Tawil como tampoco resolvió ningún asunto relacionado con ellos.

Si bien Paula María García Villegas estuvo en el tercer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito (durante 6 años y medio, hasta el 30 de septiembre de 2022), no sabe si el caso al que se refiere el columnista llegó o no a la SCJN.

Mario Maldonado señaló en la columna publicada por El Universal que Paula María García Villegas, candidata a la SCJN, tiene “una historia de relación con el poder económico” a través de servicios notariales en los que estarían involucrados integrantes de su familia, como son:

En ese sentido, Paula María García Villegas recomendó a Mario Maldonado actuar con ética. “La profesión del periodismo tiene que también tener estándares determinados y rigor metodológico”, señaló en entrevista con Estefanía Veloz.

Finalmente Paula María García Villegas hizo un llamado a la opinión pública y la ciudadanía que participará en las elecciones 2025 al Poder Judicial sobre la integridad de su trayectoria, haciendo énfasis en que su perfil a la SCJN es de confianza.

“Para mí mi honor tiene mucho sentido, dejo mi puesto por delante. Les voy a servir bien porque quiero que tengan confianza en sus juzgadores y quiero que sepan que yo no me vendo y no me corrompo. Por mí, por mi bandera, por las personas justiciables y por el nombre que les voy a dejar a mis hijos y por el que recibí”

Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada y aspirante a la SCJN