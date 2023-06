El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanz{o contra el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, por hacer apología del consumo de drogas y narcotráfico.

Desde la conferencia mañanera del 23 de junio, el presidente AMLO aseguró que el intérprete “pinta de color de rosa” la drogadicción pese a que puede llegar a ser mortal.

Además, AMLO llamó a trabajar en orientar a los jóvenes para evitar el consumo de sustancias ilegales y no escuchar la música de Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, aunque les parezca “buena onda”.

El presidente AMLO compartió que no es fan de Peso Pluma y los corridos tumbados por hacer apología a la drogadicción y el narcotráfico.

Si bien no dice el nombre del artista, el presidente se refiere a Peso Pluma, quien tiene canciones que exaltan la vida de en el narcotráfico, así como el exceso.

AMLO criticó que en los corridos de este artista se quiera hacer ver como “muy viril” y muy exitoso este estilo de vida, y aseguró que se incita a consumir drogas como el fentanilo.

“Nada de que es muy buena onda la música de ciertos corridos ahí que es muy famoso un artista y que todo lo pintan color de rosa y muy viril, muy exitoso. No, el que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses”

Esto se puede ver en la canción “El azul” de Peso Pluma, donde el cantante de 23 años hace referencia el fentanilo como el “Rolls-Royce azul”.

Además, esa misma canción habla sobre el uso de armas y el tráfico de cocaína por dinero.

“Rolls-Royce azul como el de aquellos botones, que pa’ la finiquera seguido ya han de brincar. Me enamoró el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando mi seguridad, viejo lobo en verguiza para el polvo traficar”

En este sentido, AMLO sentenció que, por mucho que se le quiera atribuir una vida de lujos y diversión al consumo y tráfico de drogas, éstas “no llevan al paraíso.

Además, AMLO aseguró que una persona que es adicta al fentanilo puede morir en un lapso de 6 meses por su consumo.

De acuerdo con el presidente, si bien el consumo de esta droga es grave en estados como Guanajuato, en Estados Unidos es considerado como una epidemia, pues más de 100 mil personas mueren por esta causa.

“Nada de que las drogas llevan al paraíso, no: es el infierno, las drogas dañan. Tenemos que cuidar mucho eso porque en la medida en que no haya consumo no tenemos estos problemas tan tristes de adicciones como lo que está sucediendo en Guanajuato en menor medida perro como pandemia en Estados Unidos con el fentanilo”

AMLO