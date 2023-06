El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su primera recomendación de canción para jóvenes para que no se enganchen con las que promueven el consumo de drogas; por ello pidió a escuchar a Grupo Frontera en lugar de Peso Pluma.

Ayer lunes 26 de junio, AMLO se comprometió a presentar una lista de canciones que considera “buenas” y que no promueven el consumo de drogas y la violencia como sí lo hace ―dijo― Peso Pluma con canciones como AMG.

Es por ello que la mañana de este martes, López Obrador presentó la primera recomendación de su repertorio de canciones y esta fue “No se va” de Grupo Frontera.

“Quedamos en que íbamos a presentarle a los jóvenes para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de drogas y violencia. Dije que iba a presentar un repertorio... vamos a empezar con una que me gusta, que me digan los jóvenes si no rifa esta que se llama ‘No se va’”, señaló en su conferencia matutina de hoy 27 de junio.

AMLO explota contra corridos tumbados y narcocorridos por promover consumo de drogas y violencia

Antes de presentar su primera recomendación, AMLO volvió a criticar los corridos tumbados y narcocorridos, por promover el consumo de drogas y la violencia entre los jóvenes.

Explicó que no debe aceptarse nada que incite al consumo de drogas, pues indicó que “eso no es felicidad”, sino utilizar el dolor humano para el enrequecimiento de unos cuantos.

En este sentido, el presidente López Obrador externó que no quiere una sociedad mexicana vacía, materialista y de consumo, como lo promueven algunas canciones.

“No debe aceptarse nada que lleve al consumo de drogas, porque eso es sufrimiento... eso no es felicidad. Es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría. No queremos a esa sociedad vacía, materialista, de consumo” AMLO

En contraste con los corridos tumbados y narcocorridos, AMLO apuntó que hay canciones que no hablan acerca de las drogas y la violencia, sino con el amor, por lo que eligió como la primera recomendación de su lista para jóvenes “No se va” de Grupo Frontera.

¿Qué dice la canción “No se va” de Grupo Frontera que recomendó AMLO en vez de Peso Pluma?

La canción “No se va” de Grupo Frontera ―original del grupo colombiano Morat― habla acerca de un amor perdido y lo difícil que es olvidar a una persona que dejó una gran huella.

Así como de la no resignación a dejar ir a esa persona y la esperanza de volver a estar juntos.

Te compartimos la letra completa de la canción que AMLO recomendó en lugar de escuchar a Peso Pluma: