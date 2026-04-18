Se ha revelado que el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam fue hospitalizado de emergencia desde hace unos días en el Hospital Ángeles Pedregal, al sur de la Ciudad de México, confirmó su abogado, Javier López.

Murillo Karam fue ingresado al hospital por una hemorragia gastrointestinal; sin embargo, habría sufrido un derrame cerebral, por lo que estado de salud se reporta como “delicado”.

Murillo Karam es hospitalizado, su estado es “delicado”

El ex procurador, Murillo Karam habría sido ingresado de emergencia hace unos días a un hospital desde su casa de la Colonia Lomas de Chapultepec, donde cumple prisión domiciliaria por el Caso Ayotzinapa.

Tras su ingreso al hospital, a Murillo Karam se le han practicado distintos estudios médicos, tras sufrir un derrame cerebral esto para determinar si presenta un edema cerebral.

Sin embargo, por ahora no se ha podido determinar con certeza la evolución del estado de salud de Murillo Karam, por lo que su pronóstico se mantiene “incierto”, mientras que permanecerá en terapia intensiva.

Jesús Murillo Karam (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

Murillo Karam con varios problemas de salud desde su detención en 2022

Desdesu detención en 2022, el también ex gobernador de Hidalgo, Murillo Karam ha presentado diversos problemas de salud.

Ya que se sabe que desde hace años, Murillo Karam padece de una enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), obstrucción vascular cerebral e hipertensión, incluso también se alegó que tenía indicios de demencia y Alzheimer.

Tan solo durante su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Murillo Karam salió para acudir a diversos centros hospitalarios debido a sus problemas de salud, en ese entonces fue ingresado a la Torre Médica de Tepepan y los hospitales de Xoco y Balbuena.

Durante su estadía en el Instituto Nacional de Cardiología, Murillo Karam fue operado con una cirugía endarterectomía carotídea de alto riesgo.