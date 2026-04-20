Jesús Murikllo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en la administración de Enrique Peña Nieto, sigue hospitalizado y fue descartada su muerte por parte de familiares.

Murillo Karam se encuentra hospitalizado debido a un accidente cerebro vascular, o derrame cerebral, que tuvo este fin de semana.

El exfuncionario se encuentra bajo vigilancia médica hospitalaria luego de que su estado de salud se agravó estando en prisión domiciliaria en su casa de Lomas de Chapultepec.

Jesús Murillo Karam y la prisión domiciliaria que llevaba

Jesús Murillo Karam, de 78 años de edad, es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y criticado en sus años de titular de la PGR por la llamada “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa.

El exfuncionario ingresó a terapia intensiva el 18 de abril y su estado de salud se reporta como delicado.

Cabe recordar que lleva la medida de prisión domiciliaria desde abril de 2024, debido a su edad y su estado de salud.

Los delitos por los que está en prisión domiciliaria, tras ser detenido y pasar por el Reclusorio Norte desde agosto de 2022, son relacionados al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

Desaparición forzada

Tortura

Obstrucción de la justicia

¿Cómo se encuentra Jesús Murillo Karam?

Jesús Murillo Karam se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ángeles de Ciudad de México.