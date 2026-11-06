Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este viernes 6 de noviembre se registró un incendio en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco, durante trabajos de limpieza y retiro de sedimentos.

De acuerdo con la tarjeta informativa de Pemex, el incendio en el poliducto ocurrió mientras personal realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones, lo que derivó en el siniestro.

Ante la emergencia, Pemex activó de inmediato su Plan de Respuesta a Emergencias y coordinó las acciones de atención con Protección Civil y los cuerpos de bomberos estatales y municipales.

Pemex reportó un incendio en el poliducto de Salamanca-Guadalajara en Jalisco (@Pemex / X )

Incendio en poliducto de Pemex deja cuatro trabajadores lesionados

Pemex confirmó a través de un comunicado que el fuego fue sofocado y aseguró que el incidente no representa ningún riesgo para la población de Tototlán ni para las comunidades cercanas en Jalisco.

Sin embargo, el saldo del incendio en el poliducto de Salamanca-Guadalajara de Pemex, fue de cuatro trabajadores lesionados, quienes recibieron atención médica inmediata.

Pemex reportó un incendio en el poliducto de Salamanca-Guadalajara en Jalisco (@Pemex / X )

De las personas afectadas, dos fueron trasladadas a la Clínica San Javier, en Guadalajara, mientras que otra fue llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán.

La cuarta persona lesionada recibió atención médica en el mismo lugar donde ocurrió el incendio.

Pemex señaló que mantiene el seguimiento del incidente en coordinación con las autoridades competentes, aunque no detalló las causas que provocaron el fuego durante los trabajos de limpieza del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Finalmente, Pemex reiteró que la emergencia se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la población.