Rumbo a las elecciones 2027, la dirigente nacional, Luisa Alcalde, ya reveló cuál será el método de selección de Morena de sus candidatos para dichos comicios.

Fue mediante comunicado que Morena citó las palabras de Luisa Alcalde en conferencia de prensa en Guerrero, uno de los estados que será sometido a votaciones en las elecciones de 2027.

Además de uno de los más controvertidos debido a que se ha mencionado que el padre de la actual gobernadora, Félix Salgado Macedonio, buscaría la gubernatura de Guerrero, aunque hasta el momento, tanto el senador como Luisa Alcalde lo descartan.

Morena revela método de selección de sus candidatos para elecciones 2027

Acorde con lo que se lee en el comunicado compartido, Luisa Alcalde reiteró que el método de selección de Morena será mediante encuestas en las elecciones 2027 tanto locales como en gubernaturas.

Además de afirmar que los candidatos de Morena para las elecciones de 2027 deberán ser personas que han trabajado desde abajo y con la gente, ya que en el partido se debe entender que más allá de las aspiraciones personales se deben al pueblo.

Y es que Luisa Alcalde fue cuestionada sobre si los intereses de Morena pueden estar por encima de sus estatutos al momento de definir una de sus candidaturas en las elecciones 2027, lo cual la dirigente descartó.

Al igual que en otras ocasiones, Luisa Alcalde declaró que se vale levantar la mano, sin embargo, también se deben respetar los lineamientos de Morena.

Por lo que el Comité de Elecciones determinará a los pre candidatos de Morena para las elecciones de 2027 con base a los lineamientos ya aprobados por el Consejo Nacional para después proceder con la encuesta.

Ya que tal como destacó Luisa Alcalde, lo más importante para Morena en las elecciones 2027 es trabajar desde abajo especialmente ahora que la derecha ha tomado fuerza a nivel mundial, como se mencionó ante resultados de Bolivia.

Morena revela método de selección de candidatos para elecciones 2027 (Morena vía X)

Morena arrasará en Guerrero en elecciones 2027, afirma Luisa Alcalde con estos argumentos

El comunicado que compartió Morena Guerrero cita las palabras de Luisa Alcalde en su conferencia semanal hoy martes 19 de agosto desde dicho estado, en la que mencionó las elecciones 2027 y el método de selección de sus candidatos.

En este punto, Luisa Alcalde aseguró que Morena ratificará la gubernatura en las elecciones 2027, sin embargo, también buscan llevar la transformación a los 85 municipios de Guerrero.

Ya que como mencionó, Morena arrasó en Guerrero en las candidaturas presidenciales de 2024 y 2018, debido a que tienen la confianza de la gente y se observa con sus 211 mil afiliados en dicho estado, cuya meta es de 300 mil.

Luisa Alcalde también presumió una encuesta del Heraldo, en donde sólo con respecto a Guerrero, el 50% votaría por Morena si las elecciones de 2027 ya tuvieran lugar.

Por lo mismo, Luisa Alcalde invitó a los militantes de Morena a fortalecer los gobiernos municipales mediante comités y atención de las necesidades básicas con prioridad, “trabajar desde abajo” rumbo a elecciones 2027 como definió.