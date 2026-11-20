El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal negó que Morena, PVEM y PT romperán su alianza rumbo a las elecciones 2027.

Así lo sostuvo el legislador federal al ser cuestionado sobre el riesgo de ruptura dentro del bloque, pues dijo que todos los frentes están a favor de continuar con el proyecto aliancista.

Cabe destacar que de cara a las elecciones 2027 se han registrado algunas diferencias del PVEM y PT con Morena por la definición de candidaturas en algunos estados.

Ricardo Monreal afirma unidad de Morena, PVEM y PT para elecciones 2027

A pesar de las diferencias que se han registrado rumbo a las elecciones 2027 entre Morena, PVEM y el PT, Ricardo Monreal afirmó que el bloque aliancista se mantiene firme.

Desde la Cámara de Diputados, el también coordinador de la bancada morenista se dijo confiado en la continuidad del proyecto, pues negó que exista un riesgo de rompimiento.

Creo que a todos nos asiste la razón de mantener el movimiento unido y que la coalición se mantenga viva en este proceso que viene. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En ese sentido, Monreal indicó que al parecer todos los partidos mantienen un ánimo de unidad para el movimiento con el fin de encarar las elecciones 2027 en coalición.

Ante ello, el presidente de la Jucopo en San Lázaro destacó que lo más importante es preservar la unidad rumbo a la contienda, pues dijo que el proceso de 2027 será “más complejo” que los anteriores.

Ricardo Monreal llamó a Morena, PVEM y PT a serenarse

El voto de confianza que Ricardo Monreal hizo a favor de la unidad entre Morena, PVEM y PT se dio a unos días de que llamó a los partidos a serenarse.

El pasado 17 de noviembre, el diputado morenista pidió a los aliados del partido a “buscar entendimientos” con el fin de evitar que se profundicen las diferencias que hayan generado.

Lo anterior en referencia a las desavenencias que se han registrado entre PVEM y PT por el tema de las candidaturas en estados como Michoacán, Nuevo León y Chihuahua.

Por dicho contexto, pidió a los partidos aliados a mantener la vía del diálogo con el fin de establecer acuerdos que permitan mantener el proyecto aliancista rumbo as las elecciones 2027.