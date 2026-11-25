México habría entregado a Raúl Luis Martins Coggiola, exespía argentino señalado por proxenetismo y trata de mujeres, a las autoridades de Argentina a cambio de recuperar al excontraalmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal.

De acuerdo con un reportaje de Proceso, el traslado de Martins Coggiola habría ocurrido entre el 20 y el 21 de agosto de 2026, luego de que Farías Laguna fuera detenido en abril de ese mismo año en territorio sudamericano.

Martins Coggiola enfrentaba señalamientos por proxenetismo y trata de mujeres, delitos que habría cometido durante dos décadas en Cancún, Quintana Roo, donde operó centros nocturnos como The One. Tras su captura en 2019, permaneció bajo arraigo domiciliario durante un periodo.

Exespía argentino involucrado en red de trata y presunta protección en Cancún habría sido intercambiado por Fernando Farías Laguna

Según el reporte de Proceso, Martins Coggiola, quien habría formado parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado durante la dictadura argentina, enganchaba a mujeres de países como Argentina, Cuba, Venezuela y Brasil mediante falsas promesas laborales para explotarlas sexualmente.

Su hija, Lorena Martins, lo denunció en 2011 y alertó sobre la presunta colusión de autoridades locales, así como el archivo de expedientes relacionados con las actividades de su padre.

Pese a su entrega a la justicia argentina por acusaciones de proxenetismo y lavado de dinero, allegados y familiares de Martins Coggiola presuntamente mantendrían activos dos establecimientos en la zona hotelera de Cancún.

Además, Proceso señala que el exespía argentino pasó casi el último año bajo arraigo domiciliario en un departamento de lujo de la zona hotelera de Cancún, luego de su captura en 2019.

Durante ese periodo, habría mantenido un esquema de actividades criminales encubiertas mediante establecimientos comerciales que operaron durante las administraciones estatales de Mara Lezama Espinosa y de Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Cancún, quienes presuntamente lo beneficiaron con licencias de funcionamiento.

Intercambio de prisioneros entre Argentina y México en el caso Farías Laguna genera polémica

Cabe recordar que Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Las autoridades mexicanas lo señalan por presunta delincuencia organizada con fines relacionados con delitos en materia de hidrocarburos, conocidos como huachicol fiscal, dentro de una investigación federal que también involucra a otros integrantes de su entorno y a su hermano.

El presunto intercambio de prisioneros entre México y Argentina reaviva el debate sobre la cooperación judicial entre ambos países, la impunidad en casos de trata de personas en destinos turísticos del Caribe mexicano y los alcances políticos y militares de las investigaciones por contrabando de combustibles.

Por su parte, Martins Coggiola se encuentra recluido en un centro penitenciario argentino, imputado por proxenetismo y lavado de dinero, de acuerdo con reportes periodísticos de ese país, luego de que presuntamente enganchara durante años a mujeres mediante engaños para trasladarlas a Cancún, donde habría operado prostíbulos.