El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México aplicará un arancel del 25% a zapatos procedentes de China.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, se trata de un decreto mediante el cual el gobierno de México prohíbe el ingreso al país del calzado terminado en el formato de importación temporal.

El objeto de este decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, es fortalecer la industria nacional del calzado, eliminando así la competencia desleal de zapatos.

México aplicará arancel del 25% a zapatos de China

Marcelo Ebrard dio a conocer el 12 de agosto de 2025 que México aplicará un arancel del 25% a zapatos procedentes de China, entre otros países.

Según señaló Marcelo Ebrard, el motivo de la decisión es que países como China está violando el programa IMMEX para ingresar pares de zapatos a nuestro país.

El secretario de Economía puntualizó que el programa IMMEX facilita la importación de materias primas o productos parcialmente manufacturados, con la intención de que sean procesados en México previo a su exportación.

Sin embargo, China utilizaría este programa como disfraz para importar zapatos ya terminado, evitando el pago de impuestos, además de que vende el producto en México a un precio sumamente bajo.

Esto genera una competencia desleal en el mercado, afectando gravemente la industria del calzado nacional.

Por ello Marcelo Ebrard puntualizó que la medida busca frenar la importación de calzado terminado, toda vez que esta ha aumentado un 159%.

Así Marcelo Ebrard insistió en que los países que quieran importar zapatos que ya estén terminados deberán pagar obligatoriamente un arancel del 25%.

“En México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal. Ya basta y se acabó. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel, 25 por ciento, cuando menos”. Marcelo Ebrard

Y es que estimaciones apuntan a que solo en 2024 ingresaron a México cerca de 40 millones de pares de zapatos procedentes principalmente de China bajo este esquema.

Esto afecta a miles de trabajadores mexicanos, quienes viven de la elaboración de pares de zapatos en nuestro país.

Zapatería (Crisanta Espinosa Aguilar/CUARTOSCURO)

¿Cuándo entra en vigor el arancel del 25% a zapatos de China?

Fue en el marco de la inauguración de Sapica, la feria de piel y calzado que se organiza en el León, considerada como la más grande de América Latina, en donde Marcelo Ebrard informó de la imposiciones de aranceles del 25% a zapatos de China.

En este sentido, el secretario de Economía destacó que será en próximos días cuando esta medida entre en vigor, a la espera de tener efectos inmediatos.

De acuerdo con Marcelo Ebrard son cerca de 120 mil a 130 mil los empleos que genera la industria del calzado nacional, por lo que se busca robustecer esta situación.