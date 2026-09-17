Interpol prepara anuncio para hoy en la CDMX y aumenta la expectativa entre sus fans

Interpol, la banda del rock alternativo estaría preparando un anuncio para hoy jueves 17 de septiembre en la CDMX, lo que aumenta la expectativas entre sus fans que desean tener fecha en concierto para México.

El anuncio de Interpol será hoy en punto de las 5 de la tarde en la calle de Querétaro 212 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Y pese al adelanto de Interpol, los fans siguen especulando sobre lo qué sería anunciado por la banda en la capital del país.

¿Interpol anunciará concierto para la CDMX? Crece expectativa entre fans

Ante el anuncio que prepara la banda Interpol para hoy en la CDMX, los fans tienen sus mejores apuestas de lo que será, siendo la revelación de una fecha en concierto lo que más esperan los seguidores.

Pues en el video de Interpol se ve un mural sin terminar, el cual es la portada de su nuevo y octavo álbum de estudio: “This Mirror Weighs a Ton”, lanzado recién el 28 de agosto de 2026.

Por lo que los fans dicen que el anuncio con el mural completo estaría revelando fechas en concierto para la CDMX, o incluso una gira especial para México.

Otros más no elevan sus expectativas, pues dicen que será solo un mural especial en la CDMX de Interpol en agradecimiento a sus fans.

Mientras que otros más aventurados apuntan otro concierto de Interpol en el Zócalo como el de 2024, o hasta uno sorpresa en el lugar del mural de manera íntima para los fans que acudan.