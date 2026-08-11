Ariadna Montiel volvió a arremeter contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien calificó como “traición a la patria”.

“Lo que ella representa es una visión conservadora, la traición a la patria, ella vino aceptar aquí con López Dóriga que no eran agentes de la DEA, ni del FBI, como todos pensamos, nos vino a revelar que era la CIA, que tenía conocimiento de que estaba ella, promoviendo esta injerencia, pasándose por encima de la ley general de seguridad nacional, eso es lo que representa Maru, la traición a la patria, la violación a la soberanía nacional”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente nacional de Morena aseguró que Maru Campos carece de una visión incluyente y le pidió enfocarse en atender la violencia y los homicidios dolosos en Chihuahua.

“Miren la visión que tiene el conservadurismo, especialmente el que tiene en Chihuahua es una postura muy dura y siempre han sido así, Maru lo ve desde ella, no lo ve desde el colectivo, como nosotros lo miramos, para nosotros llegamos todos implica la posibilidad de participar de opinar en los asuntos públicos y todos los asuntos del país”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En ese sentido Ariadna Montiel afirmó que “se le va a acabar el gobierno y todavía no empieza”, y criticó que la gobernadora conozca más Europa que los municipios de Chihuahua, instándola a trabajar por los chihuahuenses.

“Se le va a acabar el gobierno y todavía no empieza”: Ariadna Montiel a Maru Campos

Tras afirmar que Maru Campos representa la traición a la patria, Ariadna Montiel también le ha pedido a la gobernadora trabajar por Chihuahua, pues “se le va a acabar el gobierno y todavía no empieza”.

“Lo que tiene que hacer Maru es hacerse cargo de su estado”, dijo Ariadna Montiel tras apuntar que la gobernadora de Chihuahua debería “quitarlos del tercer lugar de violencia y de homicidios dolosos y debería ponerse a trabajar ya se le va a acabar el gobierno y todavía no empieza, entonces debe trabajar por los chihuahuenses”.

Incluso, Ariadna Montiel dijo que Maru Campos conoce más Europa que los municipios del estado que gobierna.