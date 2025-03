Mario Delgado, titular de la SEP, consideró que maestros de la CNTE están exagerando con sus marchas por l reforma al ISSSTE.

Con un paro nacional de 72 horas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron la reforma ley del ISSSTE de febrero 2025 y exigieron la derogación de la reforma de 2007, así como otras demandas de la edad de jubilación.

Sin embargo, pese al retiro de la reforma de la ley del ISSSTE de febrero de 2025 del gobierno de México actual, los maestros siguen bajo protestas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero para Radio Fórmula, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), consideró que los maestros de la CNTE podrían estar exagerando con las marchas que han hecho en la Ciudad de México (CDMX) y otros puntos de México.

Esto ante su descontento con la reforma al ISSSTE que proponía la administración de Claudia Sheinbaum y la derogación de la ley de 2007.

Pese a que este viernes 21 de marzo se cumplen las 72 horas del paro nacional de la CNTE, los maestros han planteado llegar a un paro indefinido, lo que ya fue considerado por Mario Delgado como algo que “no corresponde”.

“Creo que no corresponde ese nivel de manifestación que ellos están teniendo (...) No hay un motivo realmente de fondo que esté o que provoque alguna inconformidad o molestia o alguna demanda no atendida (...) desproporcionada”

Mario Delgado, titular de la SEP